Seguranças são feitos reféns dentro de banheiro durante assalto a fazenda em Moju

​Quatro criminosos invadiram uma fazenda localizada na cidade de Moju, nordeste paraense, na madrugada desta segunda-feira (6). Os seguranças do local foram encontrados rendidos e presos dentro de um banheiro. Eles relatam que tudo começou por volta 1h. Apesar da violência empregada pelos suspeitos, não há registros de pessoas feridas. Ninguém foi preso. As informações são do Portal Tailândia.​​

O local funciona como área de desembarque de fertilizantes de uma empresa paraense especializada na produção de óleo de palma, com atuação nos municípios de Tailândia, Tomé-Açu, Acará, Moju e Mocajuba.

O 45º Batalhão de Polícia Militar só foi acionado por volta de 2h30, quando deslocou a guarnição ao local. Um trator, uma televisão, objetos do sistema de segurança e mantimentos foram levados pelo grupo, segundo a polícia.

Até o momento, não há detalhes sobre a identidade dos suspeitos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Moju. Qualquer informação que ajude a polícia a localizar o paradeiro dos criminosos e prendê-los pode ser repassada ao Disque-Denúncia, através do número 181.