Princípio de incêndio em supermercado deixa duas pessoas feridas no bairro de Nazaré, em Belém

Um princípio de incêndio foi registrado em um supermercado localizado no bairro de Nazaré, em Belém, no fim da manhã desta segunda-feira (15/12). Duas pessoas ficaram feridas. Por enquanto, as autoridades não divulgaram as circunstâncias do sinistro.

Nas redes sociais, vídeos circularam do caso e mostram uma grande quantidade de fumaça branca no interior do estabelecimento, enquanto uma pessoa está no chão sendo socorrida por funcionários do local. Outra filmagem mostra um homem sem camisa, com as costas, parte da nuca e um dos braços queimados.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o caso.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou que o Samu prestou atendimento a duas pessoas. "Após os procedimentos iniciais, uma delas foi encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM da 14) e a outra ao Hospital Beneficente Portuguesa", comunicou. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi revelado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e aguarda retorno.