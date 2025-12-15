Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Princípio de incêndio em supermercado deixa duas pessoas feridas no bairro de Nazaré, em Belém

Por enquanto, as autoridades não divulgaram se houve feridos ou as circunstâncias do sinistro

O Liberal
fonte

Foto apenas ilustrativa para mostrar o trabalho dos bombeiros (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Um princípio de incêndio foi registrado em um supermercado localizado no bairro de Nazaré, em Belém, no fim da manhã desta segunda-feira (15/12). Duas pessoas ficaram feridas. Por enquanto, as autoridades não divulgaram as circunstâncias do sinistro.

Nas redes sociais, vídeos circularam do caso e mostram uma grande quantidade de fumaça branca no interior do estabelecimento, enquanto uma pessoa está no chão sendo socorrida por funcionários do local. Outra filmagem mostra um homem sem camisa, com as costas, parte da nuca e um dos braços queimados.  

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o caso.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou que o Samu prestou atendimento a duas pessoas. "Após os procedimentos iniciais, uma delas foi encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM da 14) e a outra ao Hospital Beneficente Portuguesa", comunicou. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi revelado. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

princípio de incêndio

supermercado

nazaré

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

ACIDENTE

Mulher morre após caminhão-baú invadir residência em Mãe do Rio, no nordeste paraense

Motorista teria passado mal antes de perder o controle do veículo; duas crianças ficaram feridas e foram socorridas

15.12.25 21h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda