Homem alega incorporar entidade, profere ameaças de morte contra a ex e vai preso em Icoaraci

Um homem foi preso pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Icoaraci (Deam) de Icoaraci, distrito de Belém, na manhã do último sábado (13/12) pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Segundo a Polícia Civil, o suspeito alegou estar incorporado por uma entidade e proferiu graves ameaças de morte contra a ex-companheira e o atual companheiro dela, para constrangê-la a desistir de uma disputa judicial.

A prisão ocorreu após a vítima ter comparecido à unidade policial na noite da sexta-feira (12) para relatar o ocorrido. Ainda de acordo com a PC, a vítima e o suspeito mantiveram um relacionamento por aproximadamente 12 anos.

Diante dos fatos, uma equipe da DEAM/Icoaraci localizou o suspeito, que foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante e encontra-se à disposição da Justiça. A vítima requereu a concessão de medidas protetivas de urgência.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece de um a seis meses de reclusão para quem ameaçar alguém por meio de “palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico” que cause mal injusto e grave. Se a conduta for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena é dobrada.