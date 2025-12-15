Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla em moto mata segurança a tiros no bairro da Cidade Velha, em Belém

De acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados em uma motocicleta abordaram a vítima, que trabalhava como segurança privado na região, e atiraram contra ela

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a cena do crime isolada pela polícia. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Um homem identificado como Reully Amaral Costa foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (15/12) na rua Veiga Cabral, próximo ao Portal da Amazônia, no bairro da Cidade Velha, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados em uma motocicleta abordaram a vítima, que trabalhava como segurança privado na região, e atiraram contra ela. 

Amaral não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As polícias Civil, Científica e Militar foram acionadas para o caso e isolaram a área para iniciar as investigações.  Conforme a perícia, a vítima foi atingida na cabeça, nas costas e no abdômen por seis disparos de pistola calibre .40.

Câmeras de vigilância de residências registraram o crime, que ocorreu às 15h14. As imagens circularam nas redes sociais e mostram a vítima caindo na calçada e, ao tentar se levantar, sendo atingida por um tiro nas costas. O atirador, que está vestido todo de preto, empurra o corpo do segurança e o revista. Antes de ir embora, ele ainda dispara mais uma vez contra a cabeça de Reully.

Os suspeitos ainda não foram localizados. Os policiais seguram atrás deles.  Por enquanto, as motivações do crime são misteriosas. 

Em nota, a Polícia Civil informa que a Divisão de Homicídios fez o levantamento do local do crime e as diligências preliminares. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas apurações.

 

 

polícia

dupla em moto

mata homem a tiros

cidade velha

belém
