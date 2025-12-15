Dupla em moto mata segurança a tiros no bairro da Cidade Velha, em Belém

Um homem identificado como Reully Amaral Costa foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (15/12) na rua Veiga Cabral, próximo ao Portal da Amazônia, no bairro da Cidade Velha, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados em uma motocicleta abordaram a vítima, que trabalhava como segurança privado na região, e atiraram contra ela.

Amaral não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As polícias Civil, Científica e Militar foram acionadas para o caso e isolaram a área para iniciar as investigações. Conforme a perícia, a vítima foi atingida na cabeça, nas costas e no abdômen por seis disparos de pistola calibre .40.

Câmeras de vigilância de residências registraram o crime, que ocorreu às 15h14. As imagens circularam nas redes sociais e mostram a vítima caindo na calçada e, ao tentar se levantar, sendo atingida por um tiro nas costas. O atirador, que está vestido todo de preto, empurra o corpo do segurança e o revista. Antes de ir embora, ele ainda dispara mais uma vez contra a cabeça de Reully.

Os suspeitos ainda não foram localizados. Os policiais seguram atrás deles. Por enquanto, as motivações do crime são misteriosas.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Divisão de Homicídios fez o levantamento do local do crime e as diligências preliminares. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas apurações.