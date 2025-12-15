Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

O Liberal
fonte

Influenciadora Noelle Araújo (Foto: Reprodução | Instagram @noellearauujo)

Após oito meses em prisão domiciliar, a influenciadora digital Noelle Araújo, investigada por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar online, teve a medida revogada nesta segunda-feira (15), após o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) deferir um pedido de habeas corpus. A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora.

De acordo com o advogado, a decisão permite que Noelle Araújo circule livremente e não impõe condição ou limitação específica. “Ela estava presa domiciliarmente há 8 meses. Só que não havíamos feito pedido de liberdade, pois ela estava traumatizada por ter sido exposta pelos meios de comunicação de maneira injusta. Ela não possui limitação a nada”, explica Afonso Silva.

O advogado também observa que a autorização para sair de casa não tem prazo determinado e vale até o fim do processo em que Noelle é investigada. “Enquanto o processo não for finalizado, ela segue respondendo em liberdade”, afirma. Antes de a prisão ser convertida para domiciliar, Noelle foi presa no dia 17 de abril deste ano em meio à Operação “All In”, com o objetivo de desarticular um esquema de movimentação financeira ligado à exploração ilegal de jogos de azar em plataformas digitais, popularmente conhecidos como “jogo do tigrinho”. Em maio, passou para prisão domiciliar.

Nas redes sociais, Noelle comemorou a decisão. Junto de familiares, ela postou um vídeo emocionada, já que a determinação vem a poucos dias do casamento dela. “Eu te amo, Jesus! Tu és fiel! Os joelhos no chão não foram em vão. As orações de madrugada, os encontros semanais com o diácono, as conversas particulares entre eu e o Senhor, todas as renúncias, todos os pedidos de perdão.. Nada foi em vão!”, escreveu ela, na legenda da publicação.

Histórico de prisões

Noelle foi inicialmente presa em dezembro de 2023 durante a operação “Truque de Mestre”, que investigava esquemas de jogos de azar no Pará. Ela se entregou à polícia no dia 20 daquele mês, sendo a oitava pessoa detida na operação. As investigações apontaram que ela movimentou cerca de R$ 30 milhões em seis meses com o esquema.

Posteriormente, em 8 de agosto de 2024, Noelle foi presa novamente por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Ela deveria permanecer na Comarca de Belém, sem se ausentar por mais de oito dias, mas registros indicaram que passou 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes sociais.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao TJPA e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A reportagem aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

noelle araújo

prisão domiciliar

habeas corpus
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

ACIDENTE

Mulher morre após caminhão-baú invadir residência em Mãe do Rio, no nordeste paraense

Motorista teria passado mal antes de perder o controle do veículo; duas crianças ficaram feridas e foram socorridas

15.12.25 21h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda