Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

Após oito meses em prisão domiciliar, a influenciadora digital Noelle Araújo, investigada por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar online, teve a medida revogada nesta segunda-feira (15), após o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) deferir um pedido de habeas corpus. A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora.

De acordo com o advogado, a decisão permite que Noelle Araújo circule livremente e não impõe condição ou limitação específica. “Ela estava presa domiciliarmente há 8 meses. Só que não havíamos feito pedido de liberdade, pois ela estava traumatizada por ter sido exposta pelos meios de comunicação de maneira injusta. Ela não possui limitação a nada”, explica Afonso Silva.

O advogado também observa que a autorização para sair de casa não tem prazo determinado e vale até o fim do processo em que Noelle é investigada. “Enquanto o processo não for finalizado, ela segue respondendo em liberdade”, afirma. Antes de a prisão ser convertida para domiciliar, Noelle foi presa no dia 17 de abril deste ano em meio à Operação “All In”, com o objetivo de desarticular um esquema de movimentação financeira ligado à exploração ilegal de jogos de azar em plataformas digitais, popularmente conhecidos como “jogo do tigrinho”. Em maio, passou para prisão domiciliar.

Nas redes sociais, Noelle comemorou a decisão. Junto de familiares, ela postou um vídeo emocionada, já que a determinação vem a poucos dias do casamento dela. “Eu te amo, Jesus! Tu és fiel! Os joelhos no chão não foram em vão. As orações de madrugada, os encontros semanais com o diácono, as conversas particulares entre eu e o Senhor, todas as renúncias, todos os pedidos de perdão.. Nada foi em vão!”, escreveu ela, na legenda da publicação.

Histórico de prisões

Noelle foi inicialmente presa em dezembro de 2023 durante a operação “Truque de Mestre”, que investigava esquemas de jogos de azar no Pará. Ela se entregou à polícia no dia 20 daquele mês, sendo a oitava pessoa detida na operação. As investigações apontaram que ela movimentou cerca de R$ 30 milhões em seis meses com o esquema.

Posteriormente, em 8 de agosto de 2024, Noelle foi presa novamente por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Ela deveria permanecer na Comarca de Belém, sem se ausentar por mais de oito dias, mas registros indicaram que passou 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes sociais.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao TJPA e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A reportagem aguarda retorno.