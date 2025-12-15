Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher morre após caminhão-baú invadir residência em Mãe do Rio, no nordeste paraense

Motorista teria passado mal antes de perder o controle do veículo; duas crianças ficaram feridas e foram socorridas

O Liberal
fonte

Veículo atingiu parte da residência (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um caminhão-baú pertencente a uma distribuidora de alimentos invadiu uma residência na tarde desta segunda-feira (15), na rua São José, no município de Mãe do Rio, no nordeste paraense. Segundo informações iniciais, o condutor do veículo teria passado mal, o que pode ter ocasionado a perda de controle da direção - versão não confirmada ainda pela polícia. No local, uma mulher, mãe de três filhos, morreu devido à gravidade dos ferimentos com o impacto.

Desgovernado, o caminhão entrou no imóvel pela cozinha. No momento do acidente, uma das crianças não estava na casa. Um bebê, que descansava em uma rede na sala, e outra criança que também estava no imóvel sofreram ferimentos leves. 

O caminhão não teria freado ao passar por lombadas e, ao chegar a uma esquina, o motorista perdeu o controle e entrou na casa. O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital da região, ainda de acordo com as informações iniciais.

Até a noite desta segunda, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista e das duas criançar feridas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

