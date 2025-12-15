Corpo de ex-lutador de MMA Gerônimo 'Mondragon' é localizado no Rio Negro, no Amazonas

O corpo do ex-lutador de MMA e subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira, Gerônimo “Mondragon” dos Santos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15). Mondragon estava desaparecido desde o sábado (13). Segundo o irmão do ex-atleta, Feliciano Borges Neto, ele estaria na parte rasa de uma praia do município quando desapareceu subitamente.

Desde sábado, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros estiveram mobilizadas nos trabalhos de buscas. O corpo de Mondragon foi encontrado por volta das 8h20 a cerca de 2 km em linha reta do ponto onde foi visto com vida pela última vez. Em nota, a prefeitura de São Gabriel da Cachoeira lamentou o falecimento do subsecretário: "Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Que Deus conceda força e conforto para superar essa grande perda".

Gerônimo Mondragon estava desaparecido desde sábado (13), após entrar no Rio Amazonas, na região do município. Ele, que fez carreira morando no Pará, também ficou conhecido na internet por atuar em vídeos de humor e pegadinha gravados ao lado de David Mafra. Segundo informações repassadas por autoridades locais, Mondragon estava acompanhado da namorada quando decidiu tomar banho em um rio da região. Ele entrou na água normalmente, mas, em determinado momento, não retornou à superfície. As circunstâncias do desaparecimento estão sendo apuradas.