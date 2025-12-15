Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de ex-lutador de MMA Gerônimo 'Mondragon' é localizado no Rio Negro, no Amazonas

'Mondragon' estava desaparecido desde o sábado (13)

O Liberal
fonte

O corpo do ex-lutador de MMA e subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira, Gerônimo “Mondragon” dos Santos, que desapareceu após mergulhar no Rio Negro, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15) (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O corpo do ex-lutador de MMA e subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira, Gerônimo “Mondragon” dos Santos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15). Mondragon estava desaparecido desde o sábado (13). Segundo o irmão do ex-atleta, Feliciano Borges Neto, ele estaria na parte rasa de uma praia do município quando desapareceu subitamente.

Desde sábado, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros estiveram mobilizadas nos trabalhos de buscas. O corpo de Mondragon foi encontrado por volta das 8h20 a cerca de 2 km em linha reta do ponto onde foi visto com vida pela última vez. Em nota, a prefeitura de São Gabriel da Cachoeira lamentou o falecimento do subsecretário: "Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Que Deus conceda força e conforto para superar essa grande perda".

VEJA MAIS:

image Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas
Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

image No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight
Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

Gerônimo Mondragon estava desaparecido desde sábado (13), após entrar no Rio Amazonas, na região do município. Ele, que fez carreira morando no Pará,  também ficou conhecido na internet por atuar em vídeos de humor e pegadinha gravados ao lado de David Mafra. Segundo informações repassadas por autoridades locais, Mondragon estava acompanhado da namorada quando decidiu tomar banho em um rio da região. Ele entrou na água normalmente, mas, em determinado momento, não retornou à superfície. As circunstâncias do desaparecimento estão sendo apuradas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corpo de gerônimo mondragon é localizado no rio negro, no amazonas

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

ACIDENTE

Mulher morre após caminhão-baú invadir residência em Mãe do Rio, no nordeste paraense

Motorista teria passado mal antes de perder o controle do veículo; duas crianças ficaram feridas e foram socorridas

15.12.25 21h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda