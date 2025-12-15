Capa Jornal Amazônia
Polícia

Raio atinge subestação de Portel e deixa cinco municípios sem energia no Marajó

As explosões foram registradas por moradores da cidade e ocorreram na tarde de domingo

O Liberal
fonte

Uma explosão na subestação de energia de Portel, na Região de Integração do Marajó, deixou cinco municípios sem fornecimento de energia elétrica na tarde deste domingo (Foto: Portal Notícia Marajó)

Uma explosão na subestação de energia de Portel, na Região de Integração do Marajó, deixou cinco municípios sem fornecimento de energia elétrica na tarde deste domingo (14). As explosões foram registradas por moradores da cidade. Em nota, a Equatorial Pará informa que o serviço já foi normalizado.

Segundo o portal Notícia Marajó, o incidente ocorreu durante uma forte chuva. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver clarões provocados pelas explosões, além de fumaça se espalhando pelo local.

Em nota, a Equatorial Pará informa que, às 18h44 deste domingo (14), normalizou completamente o fornecimento de energia em Portel e Bagre. Antes, às 17h20, o serviço já havia sido recomposto em Breves, Melgaço e Curralinho. Ainda segundo a empresa, a interrupção ocorreu por conta de uma descarga atmosférica que atingiu a subestação de Portel no período da tarde. Os técnicos da distribuidora trabalharam com todos os esforços para que o serviço fosse concluído o mais breve possível.

Palavras-chave

raio atinge subestação de portel deixa e cinco municípios sem energia no marajó

jornal amazônia
Polícia
