acidente deixa duas pessoas presas nas ferragens de um veículo em santarém

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na avenida Fernando Guilhon, no bairro do Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará. Duas pessoas fiaram presas nas ferragens do automóvel. Ainda segundo o jornal O Impacto, o acidente ocorreu na noite de domingo (14).

Segundo testemunhas, o motorista de um veículo Mitsubishi Pajero TR4 perdeu o controle da direção ao colidir com o canteiro central da via. O carro capotou. Dois passageiros, um homem e uma mulher, ficaram presos às ferragens. E foram atendidos por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

As três vítimas foram encaminhadas conscientes e orientadas ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Uma delas apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) estiveram no local para garantir o ordenamento do trânsito e realizar a perícia no local do acidente.

Em nota, a Polícia Civil informa que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.