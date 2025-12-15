Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente deixa duas pessoas presas nas ferragens de um veículo em Santarém

Segundo as primeiras informações, o automóvel colidiu com o canteiro central da via

O Liberal
fonte

O acidente foi registrado na avenida Fernando Guilhon, no bairro do Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará (Foto: Blog do Pião)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na avenida Fernando Guilhon, no bairro do Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará. Duas pessoas fiaram presas nas ferragens do automóvel. Ainda segundo o jornal O Impacto, o acidente ocorreu na noite de domingo (14).

Segundo testemunhas, o motorista de um veículo Mitsubishi Pajero TR4 perdeu o controle da direção ao colidir com o canteiro central da via. O carro capotou. Dois passageiros, um homem e uma mulher, ficaram presos às ferragens. E foram atendidos por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

VEJA MAIS:

image Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas
As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

image Condutor e passageiro de moto sofrem fraturas após colisão com carro em Santarém
Acidente ocorreu na noite de sábado (25), os dois ocupantes da motocicleta foram atendidos e encaminhados para o hospital

As três vítimas foram encaminhadas conscientes e orientadas ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Uma delas apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) estiveram no local para garantir o ordenamento do trânsito e realizar a perícia no local do acidente.

Em nota, a Polícia Civil informa que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.

 

 

Palavras-chave

acidente deixa duas pessoas presas nas ferragens de um veículo em santarém

jornal amazônia
Polícia
.
