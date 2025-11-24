Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

Três pessoas morreram na noite de domingo (23) em um grave acidente na rodovia Everaldo Martins (PA-457), em Santarém, no oeste do Pará. As vítimas, que estavam em uma motocicleta que colidiu com um carro de passeio, foram identificadas como Lucas Nogueira Tapajós, 29 anos; Liandra Ferreira Farias, de 26 anos; e o menino Wendresson Willow Ferreira Nogueira, de 6 anos. Segundo as informações iniciais, o motorista do carro fugiu do local e, durante as buscas, armas de fogo foram apreendidas em um imóvel ligado a ele.

"A Polícia Civil informa que o condutor do carro já foi identificado e equipes fazem buscas para localizá-lo. O caso é investigado pela Seccional de Santarém", comunicou.

Segundo relatos de testemunhas, a colisão ocorreu quando um dos veículos teria invadido a pista oposta. No entanto, há versões divergentes sobre qual dos condutores invadiu a contramão. O impacto destruiu a parte dianteira do carro e a motocicleta, que foi lançada para fora da estrada. As três vítimas ficaram caídas às margens da via. As informações são de que Liandra e o filho voltavam para casa acompanhados de Lucas, amigo da jovem, e que conduzia a moto.

Populares informaram à Polícia Militar que o condutor do carro estava com uma mulher no momento do acidente. Testemunhas afirmam que ele saiu do veículo cambaleando e entrou em uma área de mata próxima, desaparecendo sem prestar socorro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas encontraram as três vítimas já sem vida.

Após identificar o proprietário do Chevrolet Prisma Joy envolvido na colisão e receber a denúncia de que o suspeito estaria em uma residência na comunidade Ponte Alta, região do Eixo Forte, a Polícia Militar fez buscas no endereço. No local, que seria a residência de um dos familiares do suspeito, foram apreendidas duas espingardas modificadas para calibre .22, uma espingarda de dois canos de calibre não informado e 63 munições.

O material foi encaminhado à 16ª Seccional Urbana de Santarém durante a madrugada desta segunda-feira (24). Até o momento, o motorista do carro não havia sido encontrado.