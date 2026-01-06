preso no rj, 'turista" é investigado por suspeita de matar policiais em belém

Um homem apontado como liderança do Comando Vermelho no Pará foi preso após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, no km 322, em Niterói, no Rio de Janeiro. Trata-se de Jhonatan de Lima Albuquerque, conhecido pelos vulgos “Turista” ou “Leozinho”, que possuía dois mandados de prisão em aberto expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Segundo informações policiais, Jhonatan estava na garupa de uma motocicleta, que foi parada durante fiscalização de rotina. Na abordagem, foram constatadas irregularidades administrativas no veículo. Durante a checagem, os agentes identificaram que o passageiro era alvo de ordens judiciais. Inicialmente, ele tentou negar a verdadeira identidade, mas, após confirmação da qualificação pessoal na unidade policial, foi reconhecido como o mesmo indivíduo citado nos mandados. Diante disso, as ordens de prisão foram imediatamente cumpridas.

De acordo com as investigações, Jhonatan exerce forte liderança dentro do Comando Vermelho, sendo responsável pela administração da chamada Equipe Caos Guamá/Tropa do Urso, com atuação direta na gestão criminosa no bairro do Guamá, em Belém. Ainda segundo a polícia, ele seria responsável por cooptar jovens para a prática de crimes, inclusive por meio de "missões" voltadas à execução de agentes de segurança pública.

Após cooperação entre as Polícias Civis do Rio de Janeiro e do Pará, a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) deu início às formalidades para o cumprimento de mais três mandados de prisão contra o suspeito, todos relacionados a crimes contra policiais e integrantes das forças de segurança.

Entre os casos atribuídos a Jhonatan está o homicídio qualificado do policial militar Raphael dos Santos Meireles, ocorrido em 11 de janeiro de 2024, no bairro da Terra Firme, em Belém. Conforme o inquérito, a vítima foi surpreendida dentro de um estabelecimento comercial e atingida por diversos disparos de arma de fogo. As investigações apontam que o crime foi premeditado e motivado por represálias à atuação policial da vítima, no contexto da facção criminosa Comando Vermelho. Os elementos reunidos indicam que Jhonatan teria atuado como executor direto do crime.

Outro mandado refere-se ao assassinato do policial civil Ediel Francisco Barbosa Bittencourt, morto em maio de 2025, no bairro do Guamá. A vítima foi executada em via pública. As apurações indicam que o crime foi articulado por integrantes do Comando Vermelho, com divisão de tarefas, sendo Jhonatan apontado como mentor intelectual e mandante do homicídio.

Ele também é investigado pelo homicídio do guarda municipal Antônio Soares Goes, ocorrido em setembro de 2023, igualmente no Guamá. Segundo a polícia, a ação foi premeditada e executada com apoio logístico da facção criminosa. As investigações indicam que Jhonatan teria conduzido a motocicleta utilizada no crime e participado diretamente da execução da vítima.

Outro inquérito apura a tentativa de homicídio contra o policial militar Bruno Rafael Teles Vasconcelos, em fevereiro de 2024. Conforme a DHAP, Jhonatan teve participação direta, atuando como piloto da motocicleta usada no monitoramento e na fuga após a tentativa frustrada de execução.

Além dos crimes mais recentes, a polícia também aponta que, quando ainda era adolescente, Jhonatan teve envolvimento em outros homicídios de agentes de segurança, entre eles o do ex-policial militar Sílvio Cleber Oliveira da Silva, em agosto de 2023, e do policial militar Otacílio José Queiroz Gonçalves, conhecido como “Cilinho”, em abril do mesmo ano, ambos no bairro do Guamá. O suspeito permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil segue com os procedimentos para o cumprimento de todos os mandados e o aprofundamento das investigações sobre a atuação da facção criminosa.

O que diz a PRF:

Na tarde de sexta-feira (2), policiais rodoviários federais prenderam um foragido da justiça do estado do Pará, pela prática de homicídio de um policial militar e por integrar organização criminosa. A ação foi na BR-101 na Ponte Rio-Niterói. A equipe fazia comando de fiscalização de trânsito na BR-101, no município de Niterói, quando abordou uma motocicleta. Ao realizar a consulta das documentações nos sistemas internos, verificou-se que o veículo estava com documentação atrasada e que o condutor identificado não era habilitado, o que gerou procedimentos meramente administrativos.

Já em relação ao passageiro, quando identificado, foi constatado dois mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, um por homicídio de um policial militar e outro por integrar organização criminosa e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A princípio, ele negou ser foragido da justiça. Porém, ao ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Niterói (76ª DP), foi identificado e os dois mandados de prisão cumpridos.