Mulher é presa em Soure após atingir sobrinha com terçado por conta de disputa por herança

Uma mulher foi presa em flagrante nesta na última sexta-feira (20) em Soure, na ilha do Marajó, suspeita de tentativa de homicídio após atingir a sobrinha com um golpe de terçado na cabeça. A confusão teria começado por uma disputa familiar relacionada à herança. O crime ocorreu após um desentendimento entre familiares, que teria se iniciado quando a rede elétrica do imóvel da vítima foi desligada, segundo as primeiras informações.

Testemunhas e imagens de câmeras de segurança mostram que a suspeita entrou na residência, se armou com um terçado e desferiu um golpe contra a sobrinha, que sofreu um corte profundo e precisou de atendimento hospitalar, conforme informações do portal Notícia Marajó.

O companheiro da vítima ainda conseguiu desarmar a suspeita. E, durante buscas, a suspeita foi localizada em frente à delegacia, tentando recuperar o terçado que havia deixado no local.

A mulher alegou legítima defesa, mas a versão foi preliminarmente descartada pela Polícia Civil, após análise das imagens de segurança, que indicam que ela teria buscado a arma de forma premeditada para atacar a vítima desarmada. A suspeita foi presa preventivamente e está à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.