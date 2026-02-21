Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é presa em Soure após atingir sobrinha com terçado por conta de disputa por herança

O crime ocorreu após desentendimento familiar na última sexta-feira (20)

O Liberal
fonte

Suspeita foi detida após o crime (Foto: Reprodução | Portal Notícia Marajó -)

Uma mulher foi presa em flagrante nesta na última sexta-feira (20) em Soure, na ilha do Marajó, suspeita de tentativa de homicídio após atingir a sobrinha com um golpe de terçado na cabeça. A confusão teria começado por uma disputa familiar relacionada à herança. O crime ocorreu após um desentendimento entre familiares, que teria se iniciado quando a rede elétrica do imóvel da vítima foi desligada, segundo as primeiras informações.

Testemunhas e imagens de câmeras de segurança mostram que a suspeita entrou na residência, se armou com um terçado e desferiu um golpe contra a sobrinha, que sofreu um corte profundo e precisou de atendimento hospitalar, conforme informações do portal Notícia Marajó. 

O companheiro da vítima ainda conseguiu desarmar a suspeita. E, durante buscas, a suspeita foi localizada em frente à delegacia, tentando recuperar o terçado que havia deixado no local.

A mulher alegou legítima defesa, mas a versão foi preliminarmente descartada pela Polícia Civil, após análise das imagens de segurança, que indicam que ela teria buscado a arma de forma premeditada para atacar a vítima desarmada. A suspeita foi presa preventivamente e está à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

