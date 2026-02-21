Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Bebê de 1 ano morre afogado em represa na zona rural de Parauapebas

Criança desapareceu por volta do meio-dia de quinta-feira (19) e foi encontrada sem vida por familiares em uma represa próxima à sua casa

O Liberal
fonte

Luca Pereira da Silva tinha 1 ano (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Luca Pereira da Silva, de 1 ano e 11 meses, morreu após se afogar em uma represa na zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense. Ele foi encontrado na quinta-feira (19) em uma região de chácaras do Complexo VS-10, conhecida como Nova Esperança 2, próxima ao presídio. Ele completaria dois anos nos próximos dias.

De acordo com a mãe, Luca desapareceu por volta das 12h. Muito ativo, ele teria se deslocado rapidamente até a chácara de um vizinho, onde há uma represa. Familiares e moradores realizaram buscas e encontraram a criança boiando, sem vida. 

Ainda de acordo com as primeiras informações, a suspeita é de que o menino estava no quintal brincando, quando sumiu da vista da família. Por volta das 16h, uma guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar do Pará foi acionada pelo para atender à ocorrência. 

No local, os policiais constataram que a criança não apresentava sinais vitais. O pai da criança não estava presente no momento do afogamento, pois estava trabalhando. Ele foi informado por telefone e chegou ao local em estado de choque.

O corpo foi removido pela Polícia Científica. As circunstâncias do afogamento ainda serão investigadas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

