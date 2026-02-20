Suspeito de estuprar namorada do próprio filho em Marabá é preso no Rio Grande do Sul

Um homem suspeito por estuprar a namorada do próprio filho, uma adolescente de 16 anos, no bairro Cidade Jardim, em Marabá (PA), foi preso do outro lado do país há 3.400 Km de distância. O foragido foi encontrado na cidade de Balneário Pinhal, município litorâneo no norte do Rio Grande do Sul, a cerca de 100 km de Porto Alegre (RS).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caso ocorreu no dia 23 de janeiro, quando a vítima esteve na casa do namorado, que havia saído. A jovem estava sozinha com o abusador. Neste momento, o homem cometeu o crime, segundo relato da adolescente. O crime foi registrado na Polícia Civil há cerca de 10 dias.

A vítima foi submetida a exame sexológico no Instituto Médico Legal (IML), cujo resultado deve sair dentro de três semanas. A mãe da vítima solicitou medida protetiva de urgência, após ser informada pela filha sobre o crime.

Também foram apresentadas para a polícia imagens de câmeras de segurança e outras informações sobre onde o suspeito poderia ser encontrado. No entanto, o homem atravessou o país para fugir da polícia.

A informação sobre prisão do suspeito foi repassada pelo superintendente regional de Polícia Civil, em Marabá, delegado Antônio Mororó, ao portal Correio de Carajás.