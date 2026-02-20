Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Suspeito de estuprar namorada do próprio filho em Marabá é preso no Rio Grande do Sul

O suspeito pelo crime ocorrido em Marabá contra uma adolescente de 16 anos foi encontrado em Balneário Pinhal (RS)

O Liberal
fonte

Suspeito por estupro em Marabá foi preso há 3.400 Km de distância no Rio Grande do Sul. (Divulgação Polícia Civil do Rio Grande do Sul)

Um homem suspeito por estuprar a namorada do próprio filho, uma adolescente de 16 anos, no bairro Cidade Jardim, em Marabá (PA), foi preso do outro lado do país há 3.400 Km de distância. O foragido foi encontrado na cidade de Balneário Pinhal, município litorâneo no norte do Rio Grande do Sul, a cerca de 100 km de Porto Alegre (RS).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caso ocorreu no dia 23 de janeiro, quando a vítima esteve na casa do namorado, que havia saído. A jovem estava sozinha com o abusador. Neste momento, o homem cometeu o crime, segundo relato da adolescente. O crime foi registrado na Polícia Civil há cerca de 10 dias.

A vítima foi submetida a exame sexológico no Instituto Médico Legal (IML), cujo resultado deve sair dentro de três semanas. A mãe da vítima solicitou medida protetiva de urgência, após ser informada pela filha sobre o crime.

Também foram apresentadas para a polícia imagens de câmeras de segurança e outras informações sobre onde o suspeito poderia ser encontrado. No entanto, o homem atravessou o país para fugir da polícia.

A informação sobre prisão do suspeito foi repassada pelo superintendente regional de Polícia Civil, em Marabá, delegado Antônio Mororó, ao portal Correio de Carajás.

Palavras-chave

polícia

foragido por estupro

violência sexual
Polícia
