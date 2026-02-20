Homem é morto a pauladas após discussão em Capitão Poço

Um homem identificado como João Maria foi morto a pauladas na noite de quarta-feira (18), no bairro Eurico Siqueira, no município de Capitão Poço, nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima estava em um bar quando teria se desentendido com o suspeito que também estava no local. Não há mais informações sobre o agressor.

Segundo relatos de testemunhas, João estaria consumindo bebida alcoólica na companhia do suspeito quando teve início uma discussão entre os dois. Não há detalhes sobre o que motivou a desavença. A troca de ofensas acabou evoluindo para vias de fato. Durante a briga, o suspeito teria pegado um pedaço de madeira e atingido João Maria diversas vezes na região da cabeça.

A vítima sofreu ferimentos graves. Pessoas que estavam na área ainda acionaram uma ambulância para tentar socorrer o homem, mas os paramédicos apenas confirmaram que João Maria não havia resistido e morreu no local. A Polícia Militar esteve na área e realizou o isolamento até a chegada da Polícia Científica, que fez a perícia e removeu o corpo. O caso deverá ser apurado pelas autoridades policiais responsáveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.