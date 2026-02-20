Investigada por organização criminosa, tráfico e lavagem de dinheiro no Amazonas, é presa no Pará

Uma mulher investigada por vários crimes no Amazonas foi presa pela Polícia Civil no Pará. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (20), no âmbito da Operação "Erga Omnes", quando a suspeita foi localizada em um endereço no bairro do Castanheira, em Belém. Ela deverá responder por envolvimento com organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação foi realizada pela PCPA em apoio operacional e logístico à PCAM para o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Atuaram na operação agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), e da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), vinculada à Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor). Com a suspeita presa, foram apreendidos cartões de crédito e um aparelho celular. Após os procedimentos legais cabíveis, a mulher está à disposição da Justiça.

A Operação "Erga Omnes" foi deflagrada também nos estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. “As investigações conduzidas pela PC do Amazonas têm o objetivo de apurar e reprimir os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção passiva, corrupção ativa, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. Para isso, foi solicitado o apoio da PCPA para localizar os alvos que estavam no Pará e que fazem parte da cadeia criminosa”, explicou o delegado David Bahury, da Denarc.

Rota de tráfico

Algumas "empresas fantasmas" usadas para instrumentalizar o tráfico de drogas funcionavam no Pará. “Além disso, traficantes do Pará compravam drogas, fazendo depósitos nas contas da organização criminosa. Esse entorpecente vinha da região de Tabatinga (Amazonas), que faz fronteira com países produtores de entorpecentes, como Peru e Colômbia, até o Pará. Houve, ainda, troca de informações de inteligência entre as polícias civis do Pará e Amazonas, o que viabilizou o sucesso da operação”, disse o delegado.