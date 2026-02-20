Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Tracuateua

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado na manhã desta sexta-feira (20), no município de Tracuateua, no nordeste do Pará. A vítima estava jogada em uma estrada de terra em uma área conhecida como ‘antiga trilha do trem’. Conforme os relatos iniciais, o corpo apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

A vítima teria sido avistada nas primeiras horas da manhã por pessoas que passavam pelo local. A Polícia Militar foi acionada e comunicou o caso à Polícia Civil. Equipes das duas corporações estiveram no local para realizar os primeiros procedimentos e o levantamento das informações. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima morta com lesões na região da cabeça.

Não há detalhes se familiares do homem estiveram no local. A Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) e para a realização das demais medidas legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.