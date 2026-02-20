Rotam prende suspeito de tráfico de drogas e apreende mil porções de pasta base em Icoaraci

Policiais militares do Batalhão de Ronda Ostensivas Motorizadas (Rotam) apreenderam entorpecentes e prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, em Icoaraci. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (19) a partir de uma denúncia anônima realizada por moradores daquele distrito de Belém.

Os agentes reforçavam o policiamento na área de Icoaraci, quando foram abordados por moradores que preferiram não se identificar. A informação é de que, na rua Andradas, havia um homem em atitude suspeita, possivelmente comercializando drogas. O suspeito foi descrito e houve a indicação de onde ele poderia estar localizado. A guarnição se deslocou para averiguar a denúncia.

Ao chegar nas proximidades, os policiais constataram que não havia acesso para entrada da viatura pela via indicada, sendo necessário o desembarque e progressão a pé. Já na rua Pedro Vaz de Caminha, local indicado na denúncia, a equipe viu um suspeito com as mesmas características repassadas aos militares. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado.

VEJA MAIS:

Durante a abordagem e busca pessoal, os agentes encontraram na mochila do acusado 1.000 invólucros de pasta base de cocaína. Também foi apreendido um aparelho celular. Diante da confirmação do flagrante, foi dada voz de prisão ao homem. Em seguida, ele foi conduzido à 8ª Seccional de Icoaraci, onde foi apresentado juntamente com o material apreendido para os procedimentos legais cabíveis.

"A Rotam realiza o patrulhamento tático como segundo esforço que é o reforça no politicamente nos municípios da região metropolitana em apoio aos Batalhões de área. A Rotam, assim como todas as unidades operacionais da PM, continuará atuando com todo empenho para reduzir os índices de criminalidade e garantir a paz social para toda a sociedade paraense”, disse o major PM Gilberto, Subcomandante, respondendo pelo comando da Rotam.