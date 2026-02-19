Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; polícia investiga latrocínio

A vítima morta dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18)

O Liberal
fonte

Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; Polícia Civil investiga latrocínio, (Foto: Redes Sociais)

A vítima morta durante um assalto dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18), em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi identificada como Risonildo Pereira da Silva, de 32 anos, que é natural do município de Monte Alegre. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (19) pelo delegado da Polícia Civil Alexandre Brito em entrevista para a imprensa.

Por meio de nota, a Polícia Civil já havia informado que o caso é investigado pela Seccional de Itaituba. “Segundo informações iniciais, um tripulante do avião foi atingido com disparo de arma de fogo durante o roubo. Perícias foram solicitadas e diligências estão em andamento para localizar os envolvidos e apurar a dinâmica da ocorrência”, comunicou.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu durante um voo que havia saído da comunidade de Crepurizão com destino à sede de Itaituba. No decorrer do trajeto, um dos ocupantes anunciou o assalto com o objetivo de roubar ouro que estaria sendo transportado pelos passageiros.

Ainda segundo a Polícia Civil, durante a ação criminosa, Risonildo foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do tórax e morreu ainda dentro da aeronave. O delegado informou que, após o ocorrido, o piloto realizou um pouso em uma pista situada a cerca de 17 quilômetros da área urbana do município. Em seguida, os suspeitos desceram do avião e fugiram em direção a uma área de mata, deixando o piloto e os demais ocupantes no local.

Posteriormente, o piloto retomou o voo até o Aeroporto Municipal de Itaituba, onde a ocorrência foi comunicada oficialmente às autoridades. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do latrocínio e identificar os suspeitos envolvidos no crime.

As investigações 

Em entrevista à imprensa da região, o delegado Alexandre Brito disse que dois suspeitos realizaram disparo de arma de fogo que atingiu Risonildo na região da escápula, ocasionando a morte dele. "Os criminosos acabaram amordaçando o passageiro e o piloto, obrigando-os a fazer um pouso forçado na pista do Peralta, onde fugiram. As testemunhas ouvidas não relataram ter observado nenhum tipo de subtração indireta do bem. Os celulares dos integrantes foram deixados na asa do avião, mas não encontramos o celular da vítima, o que indica que possa ter sido levado", afirmou.

Brito disse que a PC chegou a ser informada de que a aeronave possivelmente estaria transportando uma carga de ouro. Mas essa hipótese ainda está sendo apurada. “Já temos um vídeo em que é possível identificar um indivíduo de camisa preta e outro de camisa longa, que seriam os criminosos”, continuou.

Agora, a polícia tenta obter o nome dos ocupantes do avião. Segundo o delegado Alexandro, um dos criminosos tinha viajado até a saída da comunidade de Crepurizão, de onde a aeronave saiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

latrocínio em itaituba

homem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso por agredir companheira a socos após festa de Carnaval no Marajó

A vítima relatou à PM que a agressão teria ocorrido após uma discussão iniciada ainda durante a festa de Carnaval, realizada na orla de Melgaço

19.02.26 13h48

INVESTIGAÇÃO

Corpo de homem é localizado boiando em rio de Moju

O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (19)

19.02.26 13h29

ASSALTO

Família tem casa invadida e é assaltada por trio armado na Pedreira, em Belém

O caso foi registrado por câmeras na tarde de terça-feira (17)

19.02.26 12h51

SEGURANÇA

Operação Carnaval: 13 acidentes e 2 mortes ocorreram nas rodovias federais do Pará, aponta PRF

Encerradas na quarta-feira (18), as ações focaram na fiscalização de ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade durante o feriado

19.02.26 11h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; polícia investiga latrocínio

A vítima morta dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18)

19.02.26 11h08

LOCALIZADO

Corpo de médico é encontrado em rio de Itupiranga após desaparecer em Marabá

A vítima não foi mais vista após entrar no Rio Tocantins para tentar resgatar uma lancha, na noite de terça-feira (17)

19.02.26 9h37

POLÍCIA

Aeronave é assaltada e passageiro morre após tiro de criminoso em Itaituba

Avião de pequeno porte seguia de área rural para Itaituba quando assalto foi anunciado

18.02.26 23h34

ASSALTO

Família tem casa invadida e é assaltada por trio armado na Pedreira, em Belém

O caso foi registrado por câmeras na tarde de terça-feira (17)

19.02.26 12h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda