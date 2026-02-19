Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; polícia investiga latrocínio

A vítima morta durante um assalto dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18), em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi identificada como Risonildo Pereira da Silva, de 32 anos, que é natural do município de Monte Alegre. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (19) pelo delegado da Polícia Civil Alexandre Brito em entrevista para a imprensa.

Por meio de nota, a Polícia Civil já havia informado que o caso é investigado pela Seccional de Itaituba. “Segundo informações iniciais, um tripulante do avião foi atingido com disparo de arma de fogo durante o roubo. Perícias foram solicitadas e diligências estão em andamento para localizar os envolvidos e apurar a dinâmica da ocorrência”, comunicou.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu durante um voo que havia saído da comunidade de Crepurizão com destino à sede de Itaituba. No decorrer do trajeto, um dos ocupantes anunciou o assalto com o objetivo de roubar ouro que estaria sendo transportado pelos passageiros.

Ainda segundo a Polícia Civil, durante a ação criminosa, Risonildo foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do tórax e morreu ainda dentro da aeronave. O delegado informou que, após o ocorrido, o piloto realizou um pouso em uma pista situada a cerca de 17 quilômetros da área urbana do município. Em seguida, os suspeitos desceram do avião e fugiram em direção a uma área de mata, deixando o piloto e os demais ocupantes no local.

Posteriormente, o piloto retomou o voo até o Aeroporto Municipal de Itaituba, onde a ocorrência foi comunicada oficialmente às autoridades. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do latrocínio e identificar os suspeitos envolvidos no crime.

As investigações

Em entrevista à imprensa da região, o delegado Alexandre Brito disse que dois suspeitos realizaram disparo de arma de fogo que atingiu Risonildo na região da escápula, ocasionando a morte dele. "Os criminosos acabaram amordaçando o passageiro e o piloto, obrigando-os a fazer um pouso forçado na pista do Peralta, onde fugiram. As testemunhas ouvidas não relataram ter observado nenhum tipo de subtração indireta do bem. Os celulares dos integrantes foram deixados na asa do avião, mas não encontramos o celular da vítima, o que indica que possa ter sido levado", afirmou.

Brito disse que a PC chegou a ser informada de que a aeronave possivelmente estaria transportando uma carga de ouro. Mas essa hipótese ainda está sendo apurada. “Já temos um vídeo em que é possível identificar um indivíduo de camisa preta e outro de camisa longa, que seriam os criminosos”, continuou.

Agora, a polícia tenta obter o nome dos ocupantes do avião. Segundo o delegado Alexandro, um dos criminosos tinha viajado até a saída da comunidade de Crepurizão, de onde a aeronave saiu.