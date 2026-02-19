Mais de 11 kg de skunk são apreendidos em malas dentro de ônibus na BR-230, em Altamira

Aproximadamente 11,7 kg de skunk foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (17), durante uma fiscalização em um ônibus de viagem, que realizava a linha Itaituba/Marabá, no km 611 da rodovia. O entorpecente estava nas bagagens de um passageiro que foi detido. Ele vinha da cidade de Manaus, no Amazonas.

A fiscalização da PRF ocorreu por volta de 17h40, em combate ao tráfico de drogas e armas. Durante a inspeção detalhada no compartimento de bagagens e no interior do ônibus, os policiais localizaram uma mochila e uma mala suspeita. Ao abrirem os volumes, os agentes encontraram dez tabletes da substância. Após a pesagem e análise preliminar, confirmou-se tratar de "skunk", conhecido popularmente como a ‘supermaconha’. O entorpecente tem alto valor comercial devido à sua grande concentração de THC.

O proprietário das bagagens foi rapidamente identificado pela equipe. Aos policiais, o homem informou que era natural de Manaus (AM), mas não deu detalhes sobre o destino final da droga ou se receberia algum pagamento pelo transporte. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos legais cabíveis.