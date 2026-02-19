Família tem casa invadida e é assaltada por trio armado na Pedreira, em Belém

Um homem foi rendido por suspeitos armados enquanto lavava o carro em frente à própria casa, na tarde de terça-feira (17), na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém. Durante a ação, outros moradores da residência foram feitos reféns enquanto os assaltantes reviraram os cômodos em busca de objetos de valor. Câmeras de segurança registraram o crime.

De acordo com as informações iniciais, a vítima estava na calçada quando foi surpreendida por um dos homens. Ele foi levado para dentro do imóvel e, em seguida, outros dois comparsas chegaram ao local e entraram no local. Além do morador abordado inicialmente, outras duas pessoas que estavam dentro da casa também foram mantidas sob ameaça.

O trio levou diversos pertences, entre eles perfumes, relógios, cordões de ouro, caixas de som, aparelhos celulares e as chaves do veículo de uma das vítimas. Apesar do prejuízo material, ninguém ficou ferido. Segundo as vítimas, os suspeitos teriam feito ameaças e perguntaram por um cofre, que não existe na casa.

As câmeras registraram a chegada dos comparsas e o carro utilizado para dar apoio à fuga. As imagens devem auxiliar na identificação dos envolvidos, que ainda não foram localizados.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso foi registrado na Seccional da Sacramenta”. “Segundo informações iniciais, foram subtraídos perfumes, relógios, cordões de ouro, caixas de som, aparelhos celulares e chaves do veículo de uma das vítimas. O caso será investigado pela Seccional da Pedreira, responsável pela área da ocorrência. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas para auxiliar na identificação e localização dos envolvidos”, comunicou.