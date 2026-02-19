Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é preso por agredir companheira a socos após festa de Carnaval no Marajó

A vítima relatou à PM que a agressão teria ocorrido após uma discussão iniciada ainda durante a festa de Carnaval, realizada na orla de Melgaço

O Liberal

Um homem foi preso pela Polícia Militar na última terça-feira (17/2) em Melgaço, no Arquipélago do Marajó, suspeito de desferir socos contra a companheira durante uma programação de carnaval no município. A vítima relatou à PM que a agressão teria ocorrido após uma discussão iniciada ainda durante a festa de Carnaval, realizada na orla do município, na noite anterior. 

De acordo com o portal Notícia Marajó, o desentendimento começou depois que um amigo do suspeito passou a debochar da mulher durante o evento. Após a festa, a briga continuou na casa do casal. Ainda conforme o Notícia, o homem desferiu socos no rosto da companheira, causando hematomas visíveis.

Depois das agressões, a vítima deixou o imóvel e buscou abrigo na casa de uma cunhada. Ela informou ainda que já teria sido agredida em outras ocasiões pelo companheiro, mas que nunca havia procurado a delegacia para formalizar denúncia.

Com base nas informações, os policiais foram até a residência do casal, onde localizaram o suspeito. Ele foi detido e encaminhado à delegacia do município, juntamente com a vítima, para a realização dos procedimentos legais cabíveis. O preso permanece à disposição da Justiça.
 

 

