Aeronave é assaltada e passageiro morre após tiro de criminoso em Itaituba
Avião de pequeno porte seguia de área rural para Itaituba quando assalto foi anunciado
Um aeronave de pequeno forte sofreu um assalto ocorrido na noite desta quarta-feira (18) e uma pessoa morreu atingida por disparos de arma de fogo, no município de Itaituba, na região Sudoeste do Pará. Os criminosos fizeram o assalto com o intuito de roubar ouro que estava sendo transportado pelos passageiros.
O vôo saiu da comunidade de Crepurizão, localizado na zona rural de Itaituba, com destino a sede do município. De acordo com informações preliminates, um dos ocupantes anunciou o assalto no meio do trajeto. O ação criminosa teria sido cometida por mais de uma pessoa.
Durante o assalto, um dos criminosos atirou em um passageiro que foi atingido no peito. A vítima morreu dentro da aeronave. Os assaltantes obrigaram o piloto a pousar em uma pista localizada a cerca de 17 Km da sede de Itaituba. Eles desceram e correram para uma área de mata.
O piloto e os demais passageiros retomaram o vôo para o Aeroporto Municipal de Itaituba, onde o assalto foi comunicado às autoridades. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para a ocorrência.
Equipes do Instituto Médico Legal também estiveram no local. O IML realizou a remoção do corpo do homem, que ainda não havia sido identificado. A Polícia Civil deverá abrir investigação, ouvir as testemunhas para buscar identificar os criminosos, assim como solicitar perícias para determinar a arma utilizada no assalto.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA