Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Aeronave é assaltada e passageiro morre após tiro de criminoso em Itaituba

Avião de pequeno porte seguia de área rural para Itaituba quando assalto foi anunciado

O Liberal
fonte

Passageiro foi morto durante assalto ao ser atingido por disparo em voo em Itaituba. (Reprodução Redes Sociais)

Um aeronave de pequeno forte sofreu um assalto ocorrido na noite desta quarta-feira (18) e uma pessoa morreu atingida por disparos de arma de fogo, no município de Itaituba, na região Sudoeste do Pará. Os criminosos fizeram o assalto com o intuito de roubar ouro que estava sendo transportado pelos passageiros.

O vôo saiu da comunidade de Crepurizão, localizado na zona rural de Itaituba, com destino a sede do município. De acordo com informações preliminates, um dos ocupantes anunciou o assalto no meio do trajeto. O ação criminosa teria sido cometida por mais de uma pessoa.

Durante o assalto, um dos criminosos atirou em um passageiro que foi atingido no peito. A vítima morreu dentro da aeronave. Os assaltantes obrigaram o piloto a pousar em uma pista localizada a cerca de 17 Km da sede de Itaituba. Eles desceram e correram para uma área de mata.

O piloto e os demais passageiros retomaram o vôo para o Aeroporto Municipal de Itaituba, onde o assalto foi comunicado às autoridades. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para a ocorrência.

Equipes do Instituto Médico Legal também estiveram no local. O IML realizou a remoção do corpo do homem, que ainda não havia sido identificado. A Polícia Civil deverá abrir investigação, ouvir as testemunhas para buscar identificar os criminosos, assim como solicitar perícias para determinar a arma utilizada no assalto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

assalto à aeronave

assalto à avião

itaituba

roubo de ouro
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Aeronave é assaltada e passageiro morre após tiro de criminoso em Itaituba

Avião de pequeno porte seguia de área rural para Itaituba quando assalto foi anunciado

18.02.26 23h34

POLÍCIA

Homem é executado a tiros dentro de bar em plena luz do dia em Barcarena

Adenilson Ferreira do Nascimento ainda chegou a brigar com o bandido pela arma, mas levou vários disparos

18.02.26 21h02

POLÍCIA

Motociclista morre após colisão com carro em Santarém

Uma outra pessoa ficou gravemente ferida e se encontra em observação

18.02.26 17h31

POLÍCIA

Mulher encontra cartão perdido, usa em mais de R$ 800 em compras e vai presa em Santana do Araguaia

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que havia perdido o cartão e que transações estavam sendo feitas sem autorização

18.02.26 15h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Guga Boy' é encontrado morto com tiros pelo corpo em área de mata no bairro do Bengui, em Belém

Por enquanto, o caso segue um mistério, que a Polícia Civil tenta desvendar

18.02.26 13h40

POLÍCIA

Mulher encontra cartão perdido, usa em mais de R$ 800 em compras e vai presa em Santana do Araguaia

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que havia perdido o cartão e que transações estavam sendo feitas sem autorização

18.02.26 15h10

BUSCAS

Médico desaparece no Rio Tocantins ao tentar resgatar lancha em Marabá

Buscas continuam nesta quarta-feira (18)

18.02.26 8h42

Polícia

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Crime foi registrado por câmeras de vigilância no bairro da Matinha; não há informações sobre a motivação da tentativa

16.02.26 23h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda