Aeronave é assaltada e passageiro morre após tiro de criminoso em Itaituba

Um aeronave de pequeno forte sofreu um assalto ocorrido na noite desta quarta-feira (18) e uma pessoa morreu atingida por disparos de arma de fogo, no município de Itaituba, na região Sudoeste do Pará. Os criminosos fizeram o assalto com o intuito de roubar ouro que estava sendo transportado pelos passageiros.

O vôo saiu da comunidade de Crepurizão, localizado na zona rural de Itaituba, com destino a sede do município. De acordo com informações preliminates, um dos ocupantes anunciou o assalto no meio do trajeto. O ação criminosa teria sido cometida por mais de uma pessoa.

Durante o assalto, um dos criminosos atirou em um passageiro que foi atingido no peito. A vítima morreu dentro da aeronave. Os assaltantes obrigaram o piloto a pousar em uma pista localizada a cerca de 17 Km da sede de Itaituba. Eles desceram e correram para uma área de mata.

O piloto e os demais passageiros retomaram o vôo para o Aeroporto Municipal de Itaituba, onde o assalto foi comunicado às autoridades. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para a ocorrência.

Equipes do Instituto Médico Legal também estiveram no local. O IML realizou a remoção do corpo do homem, que ainda não havia sido identificado. A Polícia Civil deverá abrir investigação, ouvir as testemunhas para buscar identificar os criminosos, assim como solicitar perícias para determinar a arma utilizada no assalto.