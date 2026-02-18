Homem é executado a tiros dentro de bar em plena luz do dia em Barcarena

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (18), em um bar localizado na esquina da rua Almeida de Moraes com a Travessa Padre João Urbani, em frente ao posto de combustível, em Barcarena. A vítima foi identificada Adenilson Ferreira do Nascimento, conhecido como 'Pacoval'.

O crime ocorreu em plena luz do dia. Por volta das 14h30, os moradores acionaram a Polícia Militar (PM) após ouvirem vários tiros. Quando os agentes chegaram ao local encontraram a vítima no chão com várias marcas de tiros pelo corpo.

De acordo com testemunhas, Pacoval estava bebendo sentado no bar, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Ninguém conseguiu identificar a placa ou as características do veículo. Os executores usavam capacetes e, segundo relatos, já desceram atirando contra a vítima.

A arma utilizada pelos suspeitos teria falhado nos primeiros disparos. Adenilson aproveitou a oportunidade para reagir e houve uma luta corporal entre a vítima e os atiradores. Mesmo assim, os criminosos conseguiram pegar a arma e fazer novos disparos com uma pistola calibre 380.

Adenilson foi atingido várias vezes e morreu no local, antes da chegada do socorro. Os suspeitos fugiram após o crime. Até o momento, os criminosos não foram localizados.

A reportagem de OLIBERAL.COM solicitou informações à Polícia Civil. O espaço segue aberto.