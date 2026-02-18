Capa Jornal Amazônia
Mulher encontra cartão perdido, usa em mais de R$ 800 em compras e vai presa em Santana do Araguaia

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que havia perdido o cartão e que transações estavam sendo feitas sem autorização

O Liberal
fonte

Código de verificação garante mais segurança nas compras online (Reprodução)

Uma mulher foi presa em flagrante na terça-feira (17/2) em Santana do Araguaia, no sul do Pará, suspeita de praticar furto qualificado após utilizar indevidamente um cartão bancário perdido para realizar diversas compras por aproximação. De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que havia perdido o cartão e que, desde o dia anterior, transações estavam sendo feitas sem autorização, totalizando R$ 832,15 em prejuízo.

Ainda segundo a PC, com base nas informações e na análise de imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais, a equipe policial identificou a suspeita e a localizou em sua residência. No local, foram encontrados produtos adquiridos ilicitamente com o cartão.

Durante a abordagem, a mulher confessou a prática do crime e indicou onde havia descartado o cartão, que foi recuperado, conforme as autoridades. Ela foi autuada em flagrante por furto qualificado e permanece à disposição da Justiça. A pena para o delito é de dois a oito anos, e multa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher encontra cartão perdido

usa em mais

r$ 800 em compras

vai presa

santana do araguaia

