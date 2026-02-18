PM apreende motocicleta utilizada no apoio a furto de veículo em Belém

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta utilizada para dar apoio ao furto de outra moto, registrado no Boulevard Castilhos França, em Belém. A apreensão foi feita no dia 6 deste mês, mas só foi divulgada nesta quarta-feira (18/2).

As imagens do sistema de monitoramento do Centro Integrado de Operações (CIOp) que foram analisadas mostraram que dois homens participaram da ação criminosa, utilizando uma motocicleta. A partir dessas informações, o CIOp repassou os dados às equipes da Polícia Militar, que conseguiram localizar o veículo utilizado como apoio no Conjunto Panorama XXI, no Bairro do Mangueirão.

O veículo foi apreendido para os procedimentos legais, e os policiais conduziram um à delegacia para prestar esclarecimentos. A motocicleta furtada ainda não foi localizada. A Polícia Civil prossegue com as investigações.

Para o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, a ocorrência demonstra a importância do investimento em tecnologia e da integração entre os órgãos de segurança. “O monitoramento em tempo real permite uma atuação mais rápida e eficiente. O CIOp tem papel estratégico nesse processo, apoiando as equipes em campo e fortalecendo o trabalho preventivo e ostensivo em todo o Estado”, destacou.