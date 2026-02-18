Suspeito de estuprar a própria filha é preso em Monte Alegre

Um homem investigado por abusar da própria filha, uma criança de 8 anos, foi preso na manhã de terça-feira (17) no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. Segundo as informações policiais, a captura ocorreu após seis dias de buscas em uma área de mata. Conforme as autoridades policiais, o suspeito também possui antecedentes por feminicídio e violência doméstica.

A prisão foi realizada por equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do setor de inteligência, na comunidade de Açaizal, localizada a cerca de 30 quilômetros da zona urbana. Contra o suspeito já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início na quarta-feira (11), quando a avó da criança procurou a delegacia acompanhada da neta para denunciar o crime. A partir do registro da ocorrência, as diligências foram iniciadas imediatamente. No entanto, o investigado já havia deixado a residência, o que impossibilitou a prisão em flagrante. Diante da gravidade do caso, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.

Buscas

Após a denúncia, o homem deixou o bairro Nova União e seguiu com a companheira para uma região de mata na comunidade de Açaizal. Conforme informações da Polícia Militar, as buscas teriam sido dificultadas, pois o suspeito conhecia bem a área.

Durante seis dias, policiais realizaram incursões na mata com o apoio do setor de inteligência e de informações repassadas por moradores da região, o que contribuiu para o cerco. Na manhã de terça-feira, o homem e a companheira foram localizados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar informou que o suspeito possui um histórico criminal considerado grave. Ele responde por feminicídio contra a primeira esposa, tem registros por violência doméstica envolvendo outras companheiras e já havia sido preso anteriormente por agressões no contexto familiar. Ainda segundo a corporação, havia outro mandado de prisão em aberto contra ele, o que garante a permanência em custódia.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. A companheira dele também foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. A situação dela será avaliada pelas autoridades competentes.

