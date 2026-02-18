Capa Jornal Amazônia
Viatura da PRF se envolve em acidente durante perseguição em Altamira

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (18)

O Liberal
fonte

Viatura da PRF se envolve em acidente durante perseguição em Altamira. (Foto: Redes Sociais)

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) capotou na manhã desta quarta-feira (18), em Altamira, no sudoeste do Pará. O acidente teria ocorrido após uma perseguição a um veículo suspeito. Segundo as informações iniciais, a ocorrência foi registrada por volta das 6h, na Rua Antônio Godim Lins, nas proximidades de uma escola, no bairro Jardim Altamira.

A equipe da PRF realizava fiscalização na BR-230, a Rodovia Transamazônica, quando tentou abordar um carro branco que trafegava em alta velocidade. O motorista não obedeceu à ordem de parada e iniciou fuga. Durante o acompanhamento, o condutor do veículo suspeito perdeu o controle na Rua João Besouro e colidiu contra o muro da escola. Após a batida, os ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram do local.

Na sequência da ocorrência, a viatura da PRF passou por um buraco, tombou e acabou atingindo um poste. Dois policiais estavam no veículo no momento do acidente. Um deles sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento.

Em nota, a PRF esclareceu que tudo ocorreu em uma ação de policiamento e fiscalização no contexto da Operação Carnaval, no km 9 da BR-230.

“Durante a fiscalização, o condutor de um veículo com registro de roubo e furto desobedeceu à ordem de parada e evadiu-se em alta velocidade em direção ao perímetro urbano da cidade. No acompanhamento tático, ocorreu o sinistro envolvendo a viatura.

Os policiais saíram ilesos e não houve registro de feridos entre pedestres ou outros usuários da via. O suspeito abandonou o veículo e fugiu do local. O automóvel foi recuperado e encaminhado à Polícia Civil de Altamira, para os procedimentos legais e restituição ao proprietário”, comunicou.

