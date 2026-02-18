Jovem morre após colisão entre carro e moto em Santa Bárbara

Um jovem identificado somente como Lucas morreu após a motocicleta que ele conduzia colidir com um carro de passeio no município de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém. O acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quarta-feira (18), na estrada de Genipaúba. A vítima morreu no local. O condutor do carro foi socorrido.

De acordo com informações repassadas ao Centro Integrado de Operações (Ciop), a ocorrência foi registrada por volta das 2h59, nas proximidades do balneário Cai N’Água. A vítima, um homem com idade aparente entre 25 e 30 anos, conduzia uma motocicleta modelo Yamaha XTZ 125, de cor preta.

Segundo informações iniciais repassadas pelo condutor do carro envolvido, o motociclista trafegava em alta velocidade e na contramão quando colidiu frontalmente com um automóvel VW Voyage, também de cor preta. O automóvel seguia no sentido Genipaúba/Santa Bárbara. Todas as informações serão apuradas pelas autoridades. Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída. O carro de passeio teve a parte frontal completamente amassada e parou em uma área de mata, às margens da via.

O condutor do carro sofreu apenas ferimentos leves. Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizar a remoção do corpo e a perícia no local do acidente, que deverá apontar as circunstâncias da colisão. Testemunhas relataram que Lucas seria morador do município de Benevides e estaria em Santa Bárbara passando um período com o pai. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.