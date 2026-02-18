Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem morre após colisão entre carro e moto em Santa Bárbara

O acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quarta-feira (18)

O Liberal
fonte

Jovem morre após colisão entre carro e moto em Santa Bárbara. (Foto: Redes Sociais)

Um jovem identificado somente como Lucas morreu após a motocicleta que ele conduzia colidir com um carro de passeio no município de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém. O acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quarta-feira (18), na estrada de Genipaúba. A vítima morreu no local. O condutor do carro foi socorrido.

De acordo com informações repassadas ao Centro Integrado de Operações (Ciop), a ocorrência foi registrada por volta das 2h59, nas proximidades do balneário Cai N’Água. A vítima, um homem com idade aparente entre 25 e 30 anos, conduzia uma motocicleta modelo Yamaha XTZ 125, de cor preta.

Segundo informações iniciais repassadas pelo condutor do carro envolvido, o motociclista trafegava em alta velocidade e na contramão quando colidiu frontalmente com um automóvel VW Voyage, também de cor preta. O automóvel seguia no sentido Genipaúba/Santa Bárbara. Todas as informações serão apuradas pelas autoridades. Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída. O carro de passeio teve a parte frontal completamente amassada e parou em uma área de mata, às margens da via.

O condutor do carro sofreu apenas ferimentos leves. Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizar a remoção do corpo e a perícia no local do acidente, que deverá apontar as circunstâncias da colisão. Testemunhas relataram que Lucas seria morador do município de Benevides e estaria em Santa Bárbara passando um período com o pai. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidentes de trânsito

colisão entre carro e moto
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Guga Boy' é encontrado morto com tiros pelo corpo em área de mata no bairro do Bengui, em Belém

Por enquanto, o caso segue um mistério, que a Polícia Civil tenta desvendar

18.02.26 13h40

ACIDENTE

Jovem morre após colisão entre carro e moto em Santa Bárbara

O acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quarta-feira (18)

18.02.26 12h52

ACIDENTE

Viatura da PRF se envolve em acidente durante perseguição em Altamira

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (18)

18.02.26 12h12

PRESO

Suspeito de agredir esposa diz que mulher escorregou e bateu a cabeça em madeira, em Santarém

O caso foi registrado na noite de terça-feira (17)

18.02.26 11h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Polícia

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Crime foi registrado por câmeras de vigilância no bairro da Matinha; não há informações sobre a motivação da tentativa

16.02.26 23h33

BUSCAS

Médico desaparece no Rio Tocantins ao tentar resgatar lancha em Marabá

Buscas continuam nesta quarta-feira (18)

18.02.26 8h42

PRESO

Suspeito de estuprar a própria filha é preso em Monte Alegre

Conforme as autoridades policiais, o suspeito também possui antecedentes por feminicídio e violência doméstica

18.02.26 10h19

ACIDENTE

Homem morre e mulher fica ferida após carro cair em ribanceira, em Santarém

O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18)

18.02.26 9h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda