Médico desaparece no Rio Tocantins ao tentar resgatar lancha em Marabá

Um médico identificado como Arlen Martins Rocha desapareceu no início da noite de terça-feira (17) após entrar nas águas do Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima tentava alcançar uma lancha que havia se soltado de um flutuante nas proximidades da Praia do Tucunaré. Buscas continuam nesta quarta-feira (18).

De acordo com o portal Correio de Carajás, o caso ocorreu por volta das 19h. Arlen estava com um grupo de amigos em uma lancha quando uma forte ventania, acompanhada de chuva, atingiu a cidade. Por medida de segurança, o grupo decidiu atracar a embarcação no flutuante e transferir todos para uma estrutura maior e considerada mais segura naquele momento.

No entanto, a lancha acabou se desprendendo do flutuante e começou a se afastar. Um dos homens que estava no local entrou no rio para impedir que a embarcação fosse levada pela correnteza. Ao perceber que o jovem não sabia conduzir a lancha, Arlen também entrou na água para auxiliá-lo no retorno.

O homem conseguiu alcançar a corda da embarcação e subir, mas Arlen não foi mais visto. Em estado de desespero, o jovem fez contato com familiares e conhecidos até ser resgatado. A partir daí, tiveram início as buscas pelo médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as operações ainda na noite de terça-feira, com o apoio de outras embarcações, incluindo barqueiros experientes da região. Até por volta das 23h, pelo menos quatro embarcações participavam das buscas ao longo do rio e de suas margens. Amigos da família também se mobilizaram.

Segundo informações repassadas por um militar da corporação, as buscas seguiriam por mais algumas horas durante a noite, com retomada prevista para a manhã desta quarta-feira (18). O comando do Corpo de Bombeiros em Marabá também solicitou apoio da central em Belém para o envio de mergulhadores especializados em buscas subaquáticas, caso houvesse necessidade.

As operações são dificultadas pelo aumento do nível do Rio Tocantins, que registrou elevação nos últimos dias em razão das chuvas, o que também intensificou a correnteza. Enquanto isso, dezenas de pessoas permaneciam em vigília no Porto da Colônia Z-30, no bairro Santa Rosa, em frente ao local onde a lancha havia sido atracada durante o vendaval.

Arlen Martins Rocha

Arlen Braga é natural de Marabá e possui trajetória profissional ligada à área da saúde e à gestão pública. Ele já trabalhou em uma mineradora no município e também atuou na Prefeitura de Marabá, onde teve destaque à frente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Posteriormente, decidiu cursar medicina na Bolívia e, após a formação, retornou à cidade.

Atualmente, o profissional atuava como médico regulador no 11º Centro Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e também cumpria plantões no Hospital Materno Infantil. Paralelamente à atividade médica, ele é empreendedor e administra uma franquia instalada nas proximidades do shopping do município.

O médico havia sido sócio da lancha envolvida no incidente, mas havia vendido sua participação a um amigo. Na ocasião do ocorrido, ele teria solicitado a embarcação emprestada e desapareceu ao tentar recuperá-la após o desprendimento.