Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Um morador de Tucuruí, no sudeste do Pará, sobreviveu a uma tentativa de homicídio registrada na tarde de domingo (15), no bairro da Matinha. Parte da ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do cais da cidade.

De acordo com as informações de testemunhas, o caso ocorreu por volta das 16h30, na travessa 24 de Outubro. As imagens mostram dois homens, não identificados, conversando na rua. Em determinado momento, um deles se afasta e passa a ser seguido pelo outro.

Segundos depois, o suspeito saca uma arma de fogo e começa a atirar. A vítima reage correndo pela rua, tentando escapar enquanto é perseguida pelo atirador. Pelo menos seis disparos teriam sido efetuados durante a ação.

Apesar da violência do ataque, o homem conseguiu fugir e, até o momento, não há confirmação sobre feridos. A motivação do crime também é desconhecida. Após os tiros, o suspeito deixou o local em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido. A Polícia Civil investiga o caso.