Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Crime foi registrado por câmeras de vigilância no bairro da Matinha; não há informações sobre a motivação da tentativa

O Liberal
fonte

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí. (Reprodução/ redes sociais)

Um morador de Tucuruí, no sudeste do Pará, sobreviveu a uma tentativa de homicídio registrada na tarde de domingo (15), no bairro da Matinha. Parte da ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do cais da cidade.

De acordo com as informações de testemunhas, o caso ocorreu por volta das 16h30, na travessa 24 de Outubro. As imagens mostram dois homens, não identificados, conversando na rua. Em determinado momento, um deles se afasta e passa a ser seguido pelo outro.

Segundos depois, o suspeito saca uma arma de fogo e começa a atirar. A vítima reage correndo pela rua, tentando escapar enquanto é perseguida pelo atirador. Pelo menos seis disparos teriam sido efetuados durante a ação.

Apesar da violência do ataque, o homem conseguiu fugir e, até o momento, não há confirmação sobre feridos. A motivação do crime também é desconhecida. Após os tiros, o suspeito deixou o local em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido. A Polícia Civil investiga o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Crime foi registrado por câmeras de vigilância no bairro da Matinha; não há informações sobre a motivação da tentativa

16.02.26 23h33

NORDESTE PARAENSE

Polícia destrói 30 mil pés de maconha e recupera moto roubada em São Domingos do Capim

Durante a ação, também houve confronto com um grupo armado que estava em uma área de mata fechada 

16.02.26 22h37

POLÍCIA

Irmãos ficam feridos após acidente entre bicicleta elétrica e carro de passeio em Castanhal

O motorista do carro foi preso em flagrante

16.02.26 21h52

VIOLÊNCIA 

Homem é morto a tiro de espingarda após discussão na zona rural de Ipixuna do Pará

Suspeito, identificado como Tomaz de Aquino Ramos, fugiu após o crime; arma foi apreendida pela polícia

16.02.26 19h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Polícia

Homem escapa de tentativa de homicídio após ser perseguido e alvo de tiros em Tucuruí

Crime foi registrado por câmeras de vigilância no bairro da Matinha; não há informações sobre a motivação da tentativa

16.02.26 23h33

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

ERVA DANINHA

Três pessoas são presas e 200 pés de maconha destruídos durante operação em Monte Alegre

A ação foi realizada na quinta-feira (6/3), quando o material ilícito foi apreendido na área rural do município

07.03.25 11h27

LUTO

Delegada que teve os filhos mortos pelo ex-marido relata experiência 'sobrenatural'

Momento aconteceu perto da data que seria o aniversário de sua falecida filha

03.02.25 15h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda