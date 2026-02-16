Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia destrói 30 mil pés de maconha e recupera moto roubada em São Domingos do Capim

Durante a ação, também houve confronto com um grupo armado que estava em uma área de mata fechada 

O Liberal
fonte

Polícia destrói 30 mil pés de maconha e recupera moto roubada em São Domingos do Capim. (Divulgação/ PM)

Uma operação da Polícia Militar do Pará resultou na destruição de aproximadamente 30 mil pés de maconha e na recuperação de uma motocicleta com registro de roubo/furto, neste domingo (15), na zona rural de São Domingos do Capim, nordeste do estado.

A ação foi coordenada pelo 34º Pelotão do 5º BPM, com apoio do 31º Pelotão de Concórdia do Pará e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A operação teve início às 9h30, após denúncias apontarem que um foragido da Justiça, conhecido como “Gadu”, estaria escondido em uma área de mata no Povoado Santa Maria 4, na comunidade da Areacaua.

Segundo a PM, durante incursão a pé em área de mata fechada, as equipes visualizaram seis homens armados. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos teriam efetuado disparos contra os militares, que reagiram. Após o confronto, o grupo fugiu pela mata. Apesar das buscas realizadas na região, nenhum dos suspeitos foi localizado.

Durante varredura no perímetro, os policiais encontraram três grandes plantações de Cannabis sativa, totalizando cerca de 30 mil pés. Também foram apreendidas sacas contendo a droga já processada e embalada para comercialização.

VEJA MAIS

image Pai e filho são conduzidos à delegacia após flagrante de cultivo de maconha em residência no Pará
Durante a abordagem, pai e filho tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais

image Suspeito é preso com mais de 21 quilos de maconha em cilindros de gás em Santarém
Ação conjunta entre setores de inteligência e cães farejadores da PM interceptou o suspeito, que saiu do Amazonas com destino à capital paraense

Devido às dificuldades de acesso e transporte na área, o plantio foi erradicado e incinerado no próprio local. Amostras da substância foram recolhidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil do município.

Ainda na área da operação, os policiais localizaram uma motocicleta Honda Pop 110i, de cor não informada, com registro de roubo/furto confirmado no sistema. O veículo foi apreendido e encaminhado à autoridade policial.

A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de São Domingos do Capim para os procedimentos cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia destrói 30 mil pés de maconha e recupera moto roubada em São Domingos do Capim
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

NORDESTE PARAENSE

Polícia destrói 30 mil pés de maconha e recupera moto roubada em São Domingos do Capim

Durante a ação, também houve confronto com um grupo armado que estava em uma área de mata fechada 

16.02.26 22h37

POLÍCIA

Irmãos ficam feridos após acidente entre bicicleta elétrica e carro de passeio em Castanhal

O motorista do carro foi preso em flagrante

16.02.26 21h52

VIOLÊNCIA 

Homem é morto a tiro de espingarda após discussão na zona rural de Ipixuna do Pará

Suspeito, identificado como Tomaz de Aquino Ramos, fugiu após o crime; arma foi apreendida pela polícia

16.02.26 19h49

POLÍCIA

Gari é atacado por cachorro no Ver-o-Peso, em Belém

Em nota, a Ciclus Amazônia disse que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que o colaborador está bem

16.02.26 15h21

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é espancado até a morte no bairro de Canudos em Belém

O crime ocorreu na noite de domingo (15)

16.02.26 8h37

ACIDENTE

Dois paraenses morrem em grave acidente de carro no Maranhão

O acidente ocorreu na tarde de sábado (14), na cidade de Nova Olinda

16.02.26 12h25

POLÍCIA

Gari é atacado por cachorro no Ver-o-Peso, em Belém

Em nota, a Ciclus Amazônia disse que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que o colaborador está bem

16.02.26 15h21

ACIDENTE COM MORTE

Mulher morre após colisão entre carro e moto na BR-308, em Capanema

O acidente de trânsito ocorreu na manhã de domingo (15)

16.02.26 10h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda