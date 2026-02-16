Polícia destrói 30 mil pés de maconha e recupera moto roubada em São Domingos do Capim

Uma operação da Polícia Militar do Pará resultou na destruição de aproximadamente 30 mil pés de maconha e na recuperação de uma motocicleta com registro de roubo/furto, neste domingo (15), na zona rural de São Domingos do Capim, nordeste do estado.

A ação foi coordenada pelo 34º Pelotão do 5º BPM, com apoio do 31º Pelotão de Concórdia do Pará e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A operação teve início às 9h30, após denúncias apontarem que um foragido da Justiça, conhecido como “Gadu”, estaria escondido em uma área de mata no Povoado Santa Maria 4, na comunidade da Areacaua.

Segundo a PM, durante incursão a pé em área de mata fechada, as equipes visualizaram seis homens armados. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos teriam efetuado disparos contra os militares, que reagiram. Após o confronto, o grupo fugiu pela mata. Apesar das buscas realizadas na região, nenhum dos suspeitos foi localizado.

Durante varredura no perímetro, os policiais encontraram três grandes plantações de Cannabis sativa, totalizando cerca de 30 mil pés. Também foram apreendidas sacas contendo a droga já processada e embalada para comercialização.

VEJA MAIS



Devido às dificuldades de acesso e transporte na área, o plantio foi erradicado e incinerado no próprio local. Amostras da substância foram recolhidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil do município.

Ainda na área da operação, os policiais localizaram uma motocicleta Honda Pop 110i, de cor não informada, com registro de roubo/furto confirmado no sistema. O veículo foi apreendido e encaminhado à autoridade policial.

A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de São Domingos do Capim para os procedimentos cabíveis.