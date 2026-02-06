Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Pai e filho são conduzidos à delegacia após flagrante de cultivo de maconha em residência no Pará

Durante a abordagem, pai e filho tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais

O Liberal
fonte

Pai e filho são conduzidos à delegacia após flagrante de maconha cultivada em residência no Pará. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem e o filho dele, um adolescente de 17 anos, foram conduzidos à Polícia Civil após a residência da família ser apontada como ponto de comercialização de drogas na Vila São José, conhecida como Km 8, na zona rural de Marabá.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h de quinta-feira (5), quando uma equipe do 34º Batalhão da Polícia Militar chegou ao local e flagrou dois indivíduos saindo de um imóvel em direção a uma motocicleta.

Durante a abordagem, pai e filho tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. Um dos suspeitos demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a possível venda de drogas, o que aumentou a suspeita da guarnição.

Ainda no momento da identificação, um dos envolvidos entrou na residência, sendo acompanhado visualmente pelos militares, já que o imóvel não possuía muro. No local, uma casa de alvenaria situada próxima à via, os policiais visualizaram uma planta com características semelhantes à Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha.

Segundo a PM, a planta estava exposta, aparentando estar em cultivo. Ao ser retirada, os policiais encontraram uma sacola contendo maconha escondida sob a muda.

Pai e filho foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Até o momento, a polícia não forneceu detalhes sobre os procedimentos adotados no caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Pai e filho são conduzidos à delegacia após flagrante de maconha cultivada em residência no Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Pai e filho são conduzidos à delegacia após flagrante de cultivo de maconha em residência no Pará

Durante a abordagem, pai e filho tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais

06.02.26 21h59

POLÍCIA

‘Operação Key’ prende duas pessoas por tráfico de drogas em Itaituba

No momento das abordagens, os detidos alegaram que o material apreendido seria destinado ao consumo próprio

06.02.26 20h49

DETIDO

Homem é autuado por importunação sexual após ato obsceno em embarcação no Marajó

O caso foi registrado nesta sexta-feira (6), em Breves

06.02.26 13h41

PRESO

Investigado por estupro no Mato Grosso é preso no Pará

O suspeito foi detido no município de Novo Progresso

06.02.26 13h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

DETIDO

Homem é autuado por importunação sexual após ato obsceno em embarcação no Marajó

O caso foi registrado nesta sexta-feira (6), em Breves

06.02.26 13h41

POLÍCIA

Barbeiro é executado a tiros no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Polícia apura se o crime tem relação com a recusa de pagamento da chamada “taxa do crime”

05.02.26 22h11

POLÍCIA

Sargento da Aeronáutica é preso em Belém pelo crime de estelionato

Prisão ocorreu na manhã da última terça-feira (03), pela Polícia Civil com a participação de oficiais da Aeronáutica

05.02.26 19h12

POLÍCIA

Polícia investiga envolvimento de esposa em planejamento na morte do companheiro em sítio de Marabá

Homicídio de Cleiton da Conceição Silva ocorreu em novembro de 2025 com golpes de machado

04.02.26 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda