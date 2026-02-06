Pai e filho são conduzidos à delegacia após flagrante de cultivo de maconha em residência no Pará

Um homem e o filho dele, um adolescente de 17 anos, foram conduzidos à Polícia Civil após a residência da família ser apontada como ponto de comercialização de drogas na Vila São José, conhecida como Km 8, na zona rural de Marabá.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 19h de quinta-feira (5), quando uma equipe do 34º Batalhão da Polícia Militar chegou ao local e flagrou dois indivíduos saindo de um imóvel em direção a uma motocicleta.

Durante a abordagem, pai e filho tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. Um dos suspeitos demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a possível venda de drogas, o que aumentou a suspeita da guarnição.

Ainda no momento da identificação, um dos envolvidos entrou na residência, sendo acompanhado visualmente pelos militares, já que o imóvel não possuía muro. No local, uma casa de alvenaria situada próxima à via, os policiais visualizaram uma planta com características semelhantes à Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha.

Segundo a PM, a planta estava exposta, aparentando estar em cultivo. Ao ser retirada, os policiais encontraram uma sacola contendo maconha escondida sob a muda.

Pai e filho foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Até o momento, a polícia não forneceu detalhes sobre os procedimentos adotados no caso.