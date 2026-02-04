Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Polícia investiga envolvimento de esposa em planejamento na morte do companheiro em sítio de Marabá

Homicídio de Cleiton da Conceição Silva ocorreu em novembro de 2025 com golpes de machado

O Liberal
fonte

Vítima foi morta enquanto dormia no sítio na zona rural de Marabá. (Reprodução redes sociais)

A Polícia Civil (PC) do Pará investiga a participação da esposa de Cleiton da Conceição Silva - vítima de homicídio -  no envolvimento do crime ocorrido em novembro de 2025. Na tarde da última terça-feira (3), um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Curionópolis, na residência de Izafran de Sousa Barros, companheira da vítima e suspeita de instigar Paulo César Mendes de Sousa a cometer o assassinato.

Cleiton foi assassinado de maneira brutal em um sítio na zona rural de Marabá. De acordo com a polícia, a foi atingida por golpes de machado, facão e disparos de arma de fogo. Câmeras de segurança registraram o crime e as imagens foram amplamente divulgadas para auxiliar na identificação de Paulo César, que teve a casa destruída após a repercussão do caso.

O suspeito foi localizado no Maranhão no dia 14 de dezembro do ano passado, tendo o mandado de prisão temporária convertido em prisão preventiva no dia 28 de janeiro. De acordo com o portal Correio de Carajás, ainda não foram divulgadas informações sobre sua transferência do suspeito para Marabá.

O mandado de busca e apreensão cumprido na casa de Izafran foi emitido após o inquérito policial indicar a possível participação da esposa no homicídio. A esposa também era considerada vítima da violência registrada no sítio, pois estava no local no momento em que o companheiro foi morto.

Entretanto, o depoimento de Izafran teriam sido incompatíveis com os elementos levantados durante a investigação, o que motivou a busca por novos indícios para explicar as divergências. Durante as diligências, a polícia passou a suspeitar que ela teria instigado Paulo César a cometer o homicídio. Para os investigadores, ela também possui responsabilidade penal pelo crime.

