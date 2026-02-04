Polícia investiga envolvimento de esposa em planejamento na morte do companheiro em sítio de Marabá

A Polícia Civil (PC) do Pará investiga a participação da esposa de Cleiton da Conceição Silva - vítima de homicídio - no envolvimento do crime ocorrido em novembro de 2025. Na tarde da última terça-feira (3), um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Curionópolis, na residência de Izafran de Sousa Barros, companheira da vítima e suspeita de instigar Paulo César Mendes de Sousa a cometer o assassinato.

Cleiton foi assassinado de maneira brutal em um sítio na zona rural de Marabá. De acordo com a polícia, a foi atingida por golpes de machado, facão e disparos de arma de fogo. Câmeras de segurança registraram o crime e as imagens foram amplamente divulgadas para auxiliar na identificação de Paulo César, que teve a casa destruída após a repercussão do caso.

O suspeito foi localizado no Maranhão no dia 14 de dezembro do ano passado, tendo o mandado de prisão temporária convertido em prisão preventiva no dia 28 de janeiro. De acordo com o portal Correio de Carajás, ainda não foram divulgadas informações sobre sua transferência do suspeito para Marabá.

O mandado de busca e apreensão cumprido na casa de Izafran foi emitido após o inquérito policial indicar a possível participação da esposa no homicídio. A esposa também era considerada vítima da violência registrada no sítio, pois estava no local no momento em que o companheiro foi morto.

Entretanto, o depoimento de Izafran teriam sido incompatíveis com os elementos levantados durante a investigação, o que motivou a busca por novos indícios para explicar as divergências. Durante as diligências, a polícia passou a suspeitar que ela teria instigado Paulo César a cometer o homicídio. Para os investigadores, ela também possui responsabilidade penal pelo crime.