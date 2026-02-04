Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação 'Veredicto' cumpre mandados de prisão e busca e apreensão, em Canaã dos Carajás

Três homens foram presos na última terça-feira (03), no município da região sudeste do Pará

O Liberal
fonte

Polícia Civil (PC) prendeu três suspeitos que estavam com mandado de prisão aberto na última terça-feira (03), em Canaã dos Carajás. (Divulgação Polícia Civil)

A Operação "Veredicto" deflagrada pela Polícia Civil (PC) prendeu três homens com mandados de prisão e busca e apreensão em aberto no município de Canaã dos Carajás, na região sudeste do Estado do Pará. A operação vista dar cumprimento a diversos mandados de prisão e recaptura de foragidos da Justiça.

Durante a ação, a equipe policial fez o levantamento de mandados de prisão, e iniciou as diligências para localizar e capturar os investigados. Os três homens presos são investigados pelos crimes de homicídio doloso, extorsão e violência doméstica contra a mulher. 

A partir das diligências empreendidas, foi possível obter a localização dos alvos, os quais foram presos e conduzidos à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

O primeiro suspeito foi alvo de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio doloso, expedido pela comarca de Aparecida de Goiânia. O segundo foi preso em apoio à equipe da Delegacia de Mocajuba, por mandado de prisão preventiva e busca e apreensão pelo crime de extorsão e violência doméstica contra a mulher, oriundo da Vara Única de Mocajuba.

Já o terceiro foi preso em cumprimento ao mandado de prisão definitiva pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela 3ª Vara de Codó, no Maranhão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

prisão de suspeitos

Operação Veredicto
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação 'Veredicto' cumpre mandados de prisão e busca e apreensão, em Canaã dos Carajás

Três homens foram presos na última terça-feira (03), no município da região sudeste do Pará

04.02.26 15h40

POLÍCIA

Polícia Civil investiga assassinato de jovem autista em Santa Isabel do Pará

Jovem Lucas Abreu caminhava sozinho na rua Roseira Santos, quando foi executado com tiros na cabeça de um carro preto

04.02.26 14h51

Operação Stella Secunda

Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Stella Secunda, no bairro de Fátima

04.02.26 12h34

ACIDENTE

Carreta com bois tomba na PA-256 e animais ficam espalhados na via, em Paragominas

O acidente foi registrado nesta quarta-feira (4).

04.02.26 11h56

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de ex-candidato a vereador é preso em Ananindeua

Investigado é apontado como principal alvo da Operação Nébula, que apura o homicídio de Edgar “Wolverine”

03.02.26 23h28

Operação Stella Secunda

Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Stella Secunda, no bairro de Fátima

04.02.26 12h34

ACIDENTE

Carreta com bois tomba na PA-256 e animais ficam espalhados na via, em Paragominas

O acidente foi registrado nesta quarta-feira (4).

04.02.26 11h56

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros ao fazer caminhada em Rondon do Pará

O crime ocorreu na Avenida Marechal Rondon

04.02.26 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda