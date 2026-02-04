Operação 'Veredicto' cumpre mandados de prisão e busca e apreensão, em Canaã dos Carajás

A Operação "Veredicto" deflagrada pela Polícia Civil (PC) prendeu três homens com mandados de prisão e busca e apreensão em aberto no município de Canaã dos Carajás, na região sudeste do Estado do Pará. A operação vista dar cumprimento a diversos mandados de prisão e recaptura de foragidos da Justiça.

Durante a ação, a equipe policial fez o levantamento de mandados de prisão, e iniciou as diligências para localizar e capturar os investigados. Os três homens presos são investigados pelos crimes de homicídio doloso, extorsão e violência doméstica contra a mulher.

A partir das diligências empreendidas, foi possível obter a localização dos alvos, os quais foram presos e conduzidos à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

O primeiro suspeito foi alvo de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio doloso, expedido pela comarca de Aparecida de Goiânia. O segundo foi preso em apoio à equipe da Delegacia de Mocajuba, por mandado de prisão preventiva e busca e apreensão pelo crime de extorsão e violência doméstica contra a mulher, oriundo da Vara Única de Mocajuba.

Já o terceiro foi preso em cumprimento ao mandado de prisão definitiva pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela 3ª Vara de Codó, no Maranhão.