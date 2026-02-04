Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (4) durante uma ação da Polícia Civil do Pará de combate a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A prisão ocorreu no bairro de Fátima, em Belém, durante o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão na segunda fase da Operação Stella Secunda.

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A investigação apura o armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos.

Durante as diligências, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão domiciliar. Em um dos endereços, foi constatada a posse e o armazenamento de vasto material ilícito envolvendo crianças e adolescentes, o que resultou na prisão em flagrante do investigado.

O homem foi conduzido à unidade policial especializada, onde foram adotadas todas as providências legais cabíveis. O material apreendido será submetido à análise técnica para auxiliar no avanço das investigações.