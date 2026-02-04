Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Stella Secunda, no bairro de Fátima

Hannah Franco

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (4) durante uma ação da Polícia Civil do Pará de combate a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A prisão ocorreu no bairro de Fátima, em Belém, durante o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão na segunda fase da Operação Stella Secunda.

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A investigação apura o armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos.

VEJA MAIS

image Suspeito de armazenar conteúdo de violência sexual infantil é preso no distrito de Mosqueiro
A prisão ocorreu durante a Operação “Salvaguarda II”, que visa combater crimes virtuais contra grupos vulneráveis

image Suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil é preso em Paragominas
A ação da Polícia Federal ocorreu nesta quinta-feira (15/1), durante a Operação Proteção

Durante as diligências, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão domiciliar. Em um dos endereços, foi constatada a posse e o armazenamento de vasto material ilícito envolvendo crianças e adolescentes, o que resultou na prisão em flagrante do investigado.

O homem foi conduzido à unidade policial especializada, onde foram adotadas todas as providências legais cabíveis. O material apreendido será submetido à análise técnica para auxiliar no avanço das investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

abuso sexual infantil

pornografia infantojuvenil

polícia civil
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Operação Stella Secunda

Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Stella Secunda, no bairro de Fátima

04.02.26 12h34

ACIDENTE

Carreta com bois tomba na PA-256 e animais ficam espalhados na via, em Paragominas

O acidente foi registrado nesta quarta-feira (4).

04.02.26 11h56

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros ao fazer caminhada em Rondon do Pará

O crime ocorreu na Avenida Marechal Rondon

04.02.26 11h14

POLÍCIA

PM apreende 30kg de cocaína e desarticula laboratório de drogas em Marabá

Ação da polícia teve início com a abordagem a um veículo suspeito de ser utilizado na distribuição de entorpecentes

04.02.26 10h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de ex-candidato a vereador é preso em Ananindeua

Investigado é apontado como principal alvo da Operação Nébula, que apura o homicídio de Edgar “Wolverine”

03.02.26 23h28

Operação Stella Secunda

Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Stella Secunda, no bairro de Fátima

04.02.26 12h34

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros ao fazer caminhada em Rondon do Pará

O crime ocorreu na Avenida Marechal Rondon

04.02.26 11h14

SEQUESTRO

Quarteto é preso em Abaetetuba após sequestro de homem na zona rural de Moju

O caso foi registrado na terça-feira (3)

04.02.26 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda