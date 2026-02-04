Suspeito de armazenar conteúdo de violência sexual infantil é preso no distrito de Mosqueiro
A prisão ocorreu durante a Operação “Salvaguarda II”, que visa combater crimes virtuais contra grupos vulneráveis
Um homem de 20 anos, suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantil, foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Mosqueiro, distrito de Belém. Tudo ocorreu na manhã de terça-feira (03) durante a Operação “Salvaguarda II”, que combate crimes praticados através da internet. Contra o detido havia um mandado de prisão temporária em uma investigação que o aponta como sendo o responsável por administrar grupos em redes sociais voltados à práticas criminosas contra vulneráveis.
A operação é voltada a repressão de casos de violência sexual praticada por meios virtuais, induzimento à automutilação, tortura de animais e compartilhamento de conteúdo sexual de crianças e adolescentes. Agentes da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), estiveram no endereço do investigado para cumprir a ordem judicial expedida pelo Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém (TJPA).
Na ocasião também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no imóvel do investigado. “Durante as buscas, constatamos que o investigado também mantinha armazenado conteúdo de abuso sexual infantil, o que resultou no auto de prisão em flagrante pelo crime em questão. Apreendemos três aparelhos celulares pertencentes a ele, que serão encaminhados à perícia para total esclarecimento dos fatos”, detalhou a delegada Lua Figueiredo, diretora da DCCV.
Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o investigado permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
