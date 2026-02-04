Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

PM apreende 30kg de cocaína e desarticula laboratório de drogas em Marabá

Ação da polícia teve início com a abordagem a um veículo suspeito de ser utilizado na distribuição de entorpecentes

Da Redação
fonte

Com a apreensão, as autoridades estimam um prejuízo de R$ 600 mil ao crime organizado (Polícia Civil)

A ação ostensiva da Polícia Militar resultou, na noite desta terça-feira (3), na desarticulação de um sofisticado laboratório de refino de entorpecentes no bairro Vale do Itacaiúnas, em Marabá, sudeste do Estado. Na ocasião, foram apreendidos mais de 30 kg de drogas, um prejuízo estimado em R$ 600 mil ao crime organizado.

A intervenção teve início por volta das 21 horas, quando os policiais realizavam patrulhamento na Avenida 31 de Março, no bairro Liberdade. Com base em informações da Agência de Inteligência de Área (AIA), as equipes monitoravam um veículo modelo Polo branco, placa QVS-4J85, supostamente utilizado para a distribuição de drogas em frente a uma boate da região.

Ao avistarem o veículo com quatro ocupantes, os policiais realizaram a abordagem. No interior do automóvel, conduzido por Pedro Henrique Pires da Silva Ferreira, foi encontrada uma embalagem com 150 gramas de cocaína sob o banco do motorista. Além do condutor, foram identificados no veículo Pablo da Silva Anonacio, Felipe Julião de Almeida e Fernando Sodré Pereira.

Indagado sobre a procedência do material, Pedro Henrique revelou que a droga seria entregue a um indivíduo conhecido como “Chinês”, na Vila São José, zona rural do muicípio. O suspeito confessou ainda que mantinha um laboratório de refino em uma casa alugada no bairro Vale do Itacaiúnas e detalhou a logística do esquema: os entorpecentes teriam chegado a Marabá escondidos em um caminhão vindo de Brasília (DF), sendo entregues em um posto de combustíveis na saída para Parauapebas.

Ao chegarem na residência indicada, os policiais confirmaram a existência da estrutura industrial para o tráfico. Em um dos quartos, as equipes encontraram aproximadamente 33 kg de cocaína (divididos em tabletes e porções), 3,5 kg de crack, insumos químicos (creatina, bicarbonato e tetracaína), maquinário (uma prensa hidráulica, balanças de precisão e uma balança de grande porte) e material de marcação (selos e adesivos com logomarcas para identificar a "qualidade" da droga).

No local, também foram apreendidos cadernos de anotações que revelam a amplitude da organização. O fluxo de caixa e os registros de entregas indicam que o grupo abastecia não apenas Marabá, mas diversas cidades vizinhas e no estado do Maranhão.

De acordo com o relatório policial, Pedro Henrique apontou que Fernando Sodré também residia no local e participava ativamente do refino e distribuição. No momento da voz de prisão, Pedro Henrique ofereceu resistência, sendo necessário o uso progressivo da força pelos agentes para contê-lo.

Todos os quatro envolvidos foram conduzidos à Seccional de Polícia Civil. Os aparelhos celulares apreendidos com os suspeitos deverão passar por perícia. Já a Polícia Civil deverá abrir inquérito para apurar o crime e chegar a outros possíveis envolvidos no esquema.

Palavras-chave

marabá

apreensão de drogas

polícia militar

Polícia
