Quarteto é preso em Abaetetuba após sequestro de homem na zona rural de Moju

Quatro homens foram presos na Vila de Beja, em Abaetetuba, suspeitos de envolvimento em um sequestro no município de Moju, no nordeste do Pará. A ação policial para chegar aos investigados ocorreu na terça-feira (3), horas após o crime. A vítima, um homem de 43 anos, foi resgatada pela equipe e não ficou ferida.

O sequestro ocorreu por volta de 10h15 de terça-feira no ramal Primavera, localizado na Vila Bom Jesus, zona rural do município de Moju. As informações iniciais são de que os suspeitos encapuzados chegaram em um carro, que seria um Renault Duster, e pediram um cigarro para a vítima. Ao informar que não tinha, a vítima foi rendida e colocada à força dentro do automóvel.

A esposa da vítima, que estava na residência, pediu ajuda dos vizinhos e acionou a polícia militar. A ação rápida dos sequestradores causou pânico entre moradores do ramal, que ficaram assustados com a ousadia dos suspeitos por agirem em plena luz do dia.

Resgate

De acordo com a investigação, após um trabalho integrado de inteligência entre as delegacias de Moju e Abaetetuba, os agentes conseguiram localizar o local onde a vítima era mantida em cativeiro, na Vila de Beja. Um cerco foi montado no local e a vítima foi resgatada. O homem informou que estava sob constantes ameaças dos suspeitos.

A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre a operação. A delegada do caso informou que os envolvidos devem responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Segundo ela, o grupo teria feito várias ligações aos familiares da vítima exigindo o pagamento de R$ 30 mil para realizar a libertação. O homem sequestrado, em entrevista à imprensa local, ainda contou que teria reconhecido um dos suspeitos como sendo supostamente morador próximo ao local onde ele vive com a família.

As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar se há outros envolvidos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.