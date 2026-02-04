Mulher é presa suspeita de aplicar golpes com Pix em comércios de Barcarena

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Pará, na manhã de terça-feira (3), suspeita de envolvimento em crimes de estelionato contra estabelecimentos comerciais no município de Barcarena, no nordeste do Pará. A prisão ocorreu no distrito de Vila dos Cabanos, onde os golpes teriam sido praticados.

Segundo a PC, a investigação teve início após a denúncia de um comerciante que relatou prejuízos financeiros causados por uma cliente. Conforme o relato, no dia 2 de fevereiro de 2026, a mulher solicitou o reembolso de R$ 70, apresentando comprovantes de pagamento via Pix.

Durante a verificação das informações, os policiais constataram que os comprovantes não se referiam a transferências efetivadas, mas a operações apenas agendadas no aplicativo bancário. A indicação de agendamento estaria de forma pouco visível nos documentos apresentados, o que induziu o estabelecimento ao erro e resultou na devolução de valores que não haviam sido pagos.

As apurações apontam que a prática teria começado em dezembro de 2025 e que, apenas nesse comércio, o prejuízo chegou a cerca de R$ 916, após pelo menos nove ocorrências com o mesmo método. A polícia também identificou indícios de que o mesmo tipo de fraude foi aplicado em outros três estabelecimentos da região: a suspeita realizava pedidos, cancelava posteriormente e solicitava o estorno dos valores. Como os responsáveis não consultavam a conta com frequência, acabavam devolvendo quantias que, na prática, nunca haviam sido pagas.

Com base nas informações reunidas, equipes da Polícia Civil realizaram diligências e localizaram a suspeita em sua residência, onde ela recebeu voz de prisão em flagrante por estelionato. Ela foi encaminhada à Delegacia de Vila dos Cabanos para os procedimentos legais.

A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar outras possíveis vítimas. Informações sobre crimes podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.