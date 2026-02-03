Suspeito de envolvimento na morte de ex-candidato a vereador é preso em Ananindeua

José Yuri Cardoso Oliveira foi preso nesta terça-feira (3) após a Polícia Civil do Pará cumprir um mandado de prisão temporária expedido no âmbito da Operação Nébula, que investiga o homicídio de Edgar Barreto Barbosa, conhecido como “Edgar Wolverine”. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), vinculada à Divisão de Homicídios (DH), no município de Ananindeua.

O investigado é apontado como o principal alvo da apuração que busca esclarecer as circunstâncias da execução ocorrida na madrugada do dia 23 de março de 2025, na Estrada da Providência, nas proximidades da rotatória da Cidade Nova 8. A vítima foi morta a tiros. Edgar Barreto Barbosa foi candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL) nas eleições de 2024 e era proprietário de uma choperia na Cidade Nova.

De acordo com a Polícia Civil, José Yuri foi ouvido durante o cumprimento do mandado. A oitiva deverá subsidiar o prosseguimento das investigações, com foco na elucidação da autoria e da motivação do crime. O investigado já se encontrava recolhido no sistema prisional em razão da prática de outro delito. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios.