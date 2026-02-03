Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso em flagrante por furto de fios de cobre em Benevides

Suspeito foi flagrado serrando a fiação de um sistema de ar-condicionado em estabelecimento comercial na área central do município

O Liberal
fonte

Homem é preso em flagrante por furto de fios de cobre em Benevides. (Reprodução/ redes sociais)

Policiais civis da Delegacia de Benevides prenderam em flagrante, na tarde de domingo (1º), um homem, identificado como Rodrigo Azevedo da Costa, suspeito de furtar fios de cobre no interior de um estabelecimento comercial localizado na avenida Joaquim Pereira de Queiroz, ao lado de uma agência bancária, na área central do município.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 13h15, após o proprietário do comércio acionar a equipe policial e informar que um indivíduo estaria serrando a fiação de cobre do sistema de ar-condicionado do local. Os investigadores se deslocaram até o endereço indicado e encontraram o suspeito sobre a parede do estabelecimento, em posse dos fios recém-subtraídos, caracterizando o crime de furto.

Durante a abordagem, o homem ainda ofereceu resistência, sendo necessário o uso proporcional de algemas para garantir a segurança dos policiais e a efetivação da prisão.

O caso resultou na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), instaurado para a completa apuração dos fatos.​

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito é investigado por possível envolvimento em outros crimes da mesma natureza registrados recentemente em Benevides.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é preso em flagrante por furto de fios de cobre em Benevides
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por furto de fios de cobre em Benevides

Suspeito foi flagrado serrando a fiação de um sistema de ar-condicionado em estabelecimento comercial na área central do município

03.02.26 20h31

“ISCA DIGITAL”

Trio é preso suspeito de aplicar golpes com anúncios falsos em plataformas digitais no Pará

As prisões ocorreram entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, em diferentes unidades da federação, com apoio de forças policiais locais

03.02.26 20h14

A CASA CAIU 

Foragido da Justiça por homicídio é preso em Ananindeua 

Mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipe da 14ª Seccional Urbana; ordem judicial foi expedida pela Vara Única de Tomé-Açu

03.02.26 19h57

DECISÃO

Justiça arquiva inquérito sobre morte de jovem durante passeio de lancha na ilha do Combu

Decisão acolhe pedido do MP, que apontou ausência de crime; família da vítima afirma que vai recorrer

03.02.26 19h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE COM MORTE

Homem morre esmagado por caminhão na BR-316, em Castanhal

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (3)

03.02.26 8h53

INTERVENÇÃO POLICIAL

Jovem morre em intervenção policial em Santa Izabel do Pará

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (2)

03.02.26 11h08

LATROCÍNIO

'Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo', diz dono do Grupo Líder

Empresário Oscar Rodrigues comentou o latrocínio registrado no estacionamento de uma das lojas do grupo, classificando o crime como "uma tragédia"

01.02.26 15h57

PRESO

Suspeito em investigação de feminicídio da esposa é preso em Trairão

O crime ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano no distrito de Caracol

03.02.26 13h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda