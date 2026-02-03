Homem é preso em flagrante por furto de fios de cobre em Benevides

Policiais civis da Delegacia de Benevides prenderam em flagrante, na tarde de domingo (1º), um homem, identificado como Rodrigo Azevedo da Costa, suspeito de furtar fios de cobre no interior de um estabelecimento comercial localizado na avenida Joaquim Pereira de Queiroz, ao lado de uma agência bancária, na área central do município.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 13h15, após o proprietário do comércio acionar a equipe policial e informar que um indivíduo estaria serrando a fiação de cobre do sistema de ar-condicionado do local. Os investigadores se deslocaram até o endereço indicado e encontraram o suspeito sobre a parede do estabelecimento, em posse dos fios recém-subtraídos, caracterizando o crime de furto.

Durante a abordagem, o homem ainda ofereceu resistência, sendo necessário o uso proporcional de algemas para garantir a segurança dos policiais e a efetivação da prisão.

O caso resultou na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), instaurado para a completa apuração dos fatos.​

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito é investigado por possível envolvimento em outros crimes da mesma natureza registrados recentemente em Benevides.