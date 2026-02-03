Suspeito em investigação de feminicídio da esposa é preso em Trairão

Um homem apontado como o principal suspeito pelo assassinato da esposa foi preso na noite de segunda-feira (2) em Trairão, no sudoeste do Pará. A ação para capturar o investigado ocorreu em cumprimento de um mandado de prisão preventiva relacionado às investigações do feminicídio, que ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano, no mesmo município onde o investigado foi detido.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito estava sendo procurado desde a data em que sua companheira, Daniele Santos Spagnol, foi morta na comunidade Três Bueiros, situada no distrito de Caracol. Desde então, as forças de segurança vinham realizando diligências contínuas, incluindo ações de monitoramento e levantamento de dados por meio de inteligência policial.

A prisão foi efetuada durante uma ação integrada entre equipes da Polícia Civil de Moraes de Almeida, da Delegacia de Trairão e forças de segurança do estado do Mato Grosso. De acordo com os agentes, foi montada vigilância no porto de pequenas embarcações da comunidade Três Bueiros após a coleta de informações de que o investigado estaria retornando de uma área de garimpo conhecida como Garimpo Tocantins.

Abordagem

O suspeito foi abordado por volta das 22h, no momento em que desembarcava no local. Durante a revista, os policiais encontraram com ele uma pistola da marca Taurus, municiada com um carregador contendo oito munições intactas, o que configurou flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante referente à arma apreendida. Dois homens que aguardavam o suspeito no porto para seguir viagem por via terrestre também foram conduzidos à delegacia, na condição de testemunhas.

Segundo a Polícia Civil, apenas o investigado foi algemado, como medida de segurança para preservar a integridade da equipe policial, do próprio preso e para impedir qualquer tentativa de fuga, diante da gravidade da ocorrência.

A corporação destacou ainda que a prisão em flagrante e o cumprimento da ordem judicial dizem respeito exclusivamente à posse ilegal da arma de fogo e ao mandado já expedido. As investigações sobre o crime de feminicídio continuam em andamento e seguem tramitando de forma independente no Poder Judiciário.