Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre após colisão com caminhonete em Tucuruí

A vítima conduzia uma moto que colidiu frontalmente com uma caminhonete na noite de segunda-feira (2).

O Liberal
fonte

Motociclista morre após colisão com caminhonete em Tucuruí. (Foto: Correio de Carajás)

Um motociclista identificado como Valdivino Alves da Neves, de 62 anos, morreu em um acidente de trânsito no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. As informações iniciais são de que a vítima conduzia uma moto que colidiu frontalmente com uma caminhonete na noite de segunda-feira (2), no bairro Cohab.

Segundo informações iniciais apuradas pela Polícia Civil, por meio da 15ª Seccional Urbana, o motociclista seguia pela Alameda II em direção à Avenida Perimetral quando teria avançado a via preferencial. Nesse momento, teria ocorrido a colisão com uma caminhonete modelo Oroch, conduzida por uma mulher de 56 anos. Todos os relatos estão sendo apurados pelas autoridades policiais e de trânsito.

Com a força do impacto, Valdivino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e realização dos procedimentos periciais.

A condutora da caminhonete foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí. De acordo com informações médicas, o estado de saúde dela é estável. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação para apurar as responsabilidades e esclarecer a dinâmica da colisão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente de transito

colisão entre moto e caminhonete
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Motociclista morre após colisão com caminhonete em Tucuruí

A vítima conduzia uma moto que colidiu frontalmente com uma caminhonete na noite de segunda-feira (2).

03.02.26 12h31

INTERVENÇÃO POLICIAL

Jovem morre em intervenção policial em Santa Izabel do Pará

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (2)

03.02.26 11h08

ACIDENTE COM MORTE

Homem morre esmagado por caminhão na BR-316, em Castanhal

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (3)

03.02.26 8h53

POLÍCIA

Marabá: homens armados invadem casa, matam um e deixam dois feridos

A Polícia ainda busca por informações que levem aos envolvidos na ação; a mãe de duas das vítimas apontou possíveis suspeitos

02.02.26 20h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE COM MORTE

Homem morre esmagado por caminhão na BR-316, em Castanhal

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (3)

03.02.26 8h53

INTERVENÇÃO POLICIAL

Jovem morre em intervenção policial em Santa Izabel do Pará

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (2)

03.02.26 11h08

LATROCÍNIO

'Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo', diz dono do Grupo Líder

Empresário Oscar Rodrigues comentou o latrocínio registrado no estacionamento de uma das lojas do grupo, classificando o crime como "uma tragédia"

01.02.26 15h57

ACIDENTE

Motociclista morre após colisão com caminhonete em Tucuruí

A vítima conduzia uma moto que colidiu frontalmente com uma caminhonete na noite de segunda-feira (2).

03.02.26 12h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda