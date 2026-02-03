Motociclista morre após colisão com caminhonete em Tucuruí

Um motociclista identificado como Valdivino Alves da Neves, de 62 anos, morreu em um acidente de trânsito no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. As informações iniciais são de que a vítima conduzia uma moto que colidiu frontalmente com uma caminhonete na noite de segunda-feira (2), no bairro Cohab.

Segundo informações iniciais apuradas pela Polícia Civil, por meio da 15ª Seccional Urbana, o motociclista seguia pela Alameda II em direção à Avenida Perimetral quando teria avançado a via preferencial. Nesse momento, teria ocorrido a colisão com uma caminhonete modelo Oroch, conduzida por uma mulher de 56 anos. Todos os relatos estão sendo apurados pelas autoridades policiais e de trânsito.

Com a força do impacto, Valdivino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e realização dos procedimentos periciais.

A condutora da caminhonete foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí. De acordo com informações médicas, o estado de saúde dela é estável. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação para apurar as responsabilidades e esclarecer a dinâmica da colisão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.