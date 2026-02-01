Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

'Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo', diz dono do Grupo Líder

Empresário Oscar Rodrigues comentou o latrocínio registrado no estacionamento de uma das lojas do grupo, classificando o crime como "uma tragédia"

O Liberal
fonte

Empresário Oscar Rodrigues, do Grupo Líder: "Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo” (Foto: Reprodução do Instagram de Oscar Rodrigues)

"Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo”. É o que afirmou, em suas redes sociais, o empresário Oscar Rodrigues, do Grupo Líder, ao falar sobre o latrocínio registrado no estacionamento da loja da rodovia Augusto Montenegro, na noite de sábado (31). A vítima é Josiel de Jesus Araújo Maciel, ex-presidente da Câmara Municipal de Oeiras do Pará.

Oscar Rodrigues começou dizendo que hoje, domingo (1º), é um dia “muito triste”. “Ontem (sábado, 31), tivemos uma tragédia no estacionamento frontal de uma de nossas lojas, na Augusto Montenegro. Um cliente desceu com suas compras, com a esposa. Quando estava arrumando o carro, dois meliantes abordaram e acabaram matando o cidadão”, disse. “Pra mim, é uma dor imensurável isso. A gente sabe da violência que vivemos”, afirmou.

Ele afirmou que, em mais de 50 anos de existência do Grupo Líder, isso nunca havia ocorrido. "Passam 5 milhões de pessoas por mês no Grupo Líder, e nunca aconteceu uma tragédia desse tamanho”, afirmou. O empresário disse que a violência já havia atingido sua família. “Em 5 de novembro de 2008, perdi meu genro na porta da casa dele, às 8 da manhã, chegando da missa. Meliantes entraram, ele reagiu. Mataram na hora. Foi uma tragédia em nossa vida, na minha vida. É difícil esquecer e absolver. Imagina essa família como está. Estou extremamente dolorido e triste”, afirmou.

Oscar Rodrigues disse ainda não dá para aceitar essa realidade. “Não dá pra gente aceitar a violência que a gente está vivendo. É terrível, é dolorido. A essa família nossos sentimentos. E estamos à disposição para colaborar e contribuir de alguma forma que possa facilitar a investigação desse horrendo crime”, contou. “Foi uma noite horrorosa. Vamos ter fé, é o que nos resta e nos conforma. Que essa família consiga superar essa coisa que é insuperável porque eu já vivi na própria pele”, concluiu.

VEJA MAIS:

image Ex-presidente da Câmara de Oeiras do Pará morre após ser vítima de latrocínio em Belém
Crime ocorreu no estacionamento de um supermercado na rodovia Augusto Montenegro

image Supermercado lamenta morte de empresário em nota divulgada neste domingo (1º)
Rede de Supermercados divulga nota de solidariedade à família de empresário e educador, vítima de latrocínio em Belém

Na manhã deste domingo (1º), o Grupo Líder publicou nota nas redes sociais, lamentando a morte de Josiel de Jesus Araújo Maciel, vítima de latrocínio ocorrido em Belém, no sábado (31). Figura conhecida em Oeiras do Pará, Josiel teve trajetória política no município, onde atuou como vereador, presidente da Câmara Municipal e, na última eleição, concorreu ao cargo de vice-prefeito. O caso segue sob investigação das autoridades, que trabalham para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Em nota publicada nas redes sociais por volta das 21h deste sábado (31/01), a prefeitura do município paraense lamentou o ocorrido. O texto destacou que Josiel de Jesus Araújo Maciel era professor efetivo da rede pública municipal de ensino.

.
