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Polícia

Suspeito de matar professor em Marabá morre após ser atropelado

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o condutor do veículo envolvido no atropelamento

O Liberal
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Suspeito de matar professor em Marabá morre após ser atropelado. (Reprodução/ Correio de Carajás)

O homem apontado como suspeito de matar o professor de Língua Portuguesa Paulo da Silva, de 53 anos, morreu após ser atropelado na tarde de terça-feira (17), em Marabá, no sudeste do Pará.

Identificado como Hemerson Gonçalves, ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro na região da Folha 6, nas proximidades da Folha 13. Com o impacto, a moto foi arremessada contra o muro de uma residência. Hemerson foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem no local do acidente afirmando: “acabei com meu carro, mas também acabei com a vida dele”, o que levanta a suspeita de que o atropelamento possa ter sido intencional. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o condutor do veículo.

Hemerson era apontado como o principal suspeito de envolvimento no assassinato do professor Paulo da Silva, ocorrido na noite de segunda-feira (16), no Núcleo Nova Marabá.

Segundo a polícia, o professor foi atacado a golpes de faca dentro da própria residência, na Folha 10. Mesmo gravemente ferido, ele ainda conseguiu informar o nome do suspeito antes de morrer.

As circunstâncias e a motivação do crime seguem sob investigação da Delegacia de Homicídios de Marabá.

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