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Polícia

Professora e marido caem em emboscada e têm veículo cravado de tiros; ela morreu

Homens armados desceram de um carro e atiraram contra o automóvel em que estavam as vítimas

O Liberal
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A imagem mostra o estado da caminhonete em que as vítimas estavam após ser alvejada (à esquerda) e o casal baleado no ataque (à direita). (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Elis Regina Araújo Figueiro morreu e o marido dela, Frank Rodrigues Teixeira, ficou ferido em um ataque a tiros registrado na madrugada desta quarta-feira (29/4) em Pacajá, no sudoeste do Pará. Homens armados desceram de um carro e atiraram contra o automóvel em que estavam a professora da rede municipal de Educação e o companheiro.

Segundo o portal Correio de Carajás, antes de receber atendimento médico, Frank relatou que trafegava em sua caminhonete, saindo de Pacajá em direção a uma fazenda na zona rural, quando, ao passar pela Vila Arataú, às margens da Rodovia BR-230, o casal foi emboscado pelos suspeitos.

A maioria dos disparos atingiu o lado do passageiro, onde estava Elis. Frank disse ainda que, ao ouvir disparos, conseguiu acelerar o veículo e buscar ajuda em um restaurante próximo, de acordo com o Correio. A mulher morreu ainda dentro da caminhonete.

Por enquanto, não há informações sobre quem estaria por trás do crime ou possíveis motivações. Frank foi encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí. O estado de saúde atualizado dele é desconhecido.

Pelas redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação de Pacajá (Semed) publicou uma nota lamentando a morte da docente. A Semed informou também que, seguindo o decreto da prefeitura, as aulas no município serão suspensas na quinta-feira (30/4) por conta do episódio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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