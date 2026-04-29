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Polícia

Colisão entre veículos termina em capotamento no bairro da Pedreira, em Belém

O acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29)

O Liberal
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Colisão entre veículos termina em capotamento no bairro da Pedreira, em Belém. (Foto: Rodolfo Sousa / Especial para O Liberal)

Um acidente de trânsito resultou em um capotamento de um carro de passeio nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29) no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo as informações iniciais, dois carros colidiram no cruzamento da avenida Pedro Miranda com a travessa Alferes Costa. Uma mulher que estava no carro que virou na pista foi socorrida. O condutor do outro veículo também recebeu atendimento no local, mas teve apenas ferimentos leves. 

De acordo com as informações iniciais, tudo ocorreu por volta de 5h15. Um carro branco, conduzido por um motorista de aplicativo, trafegava pela travessa Alferes Costa quando, ao acessar a avenida Pedro Miranda, acabou atingindo um veículo prata. Com o impacto, o carro atingido capotou na via.

No automóvel que virou estava uma mulher, que seguia sozinha. Ela estava saindo de Belém com destino ao município de Castanhal. A vítima recebeu ajuda de moradores da área para sair do veículo antes da chegada das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, realizou a estabilização dos veículos para evitar novos riscos, além de prestar atendimento aos dois condutores. A mulher foi encaminhada a um hospital para avaliação médica, enquanto o motorista do carro branco permaneceu no local para os procedimentos junto aos agentes de trânsito.

Durante o atendimento da ocorrência, parte da avenida Pedro Miranda precisou ser temporariamente interditada para garantir a segurança de quem passava pela região. Segundo os bombeiros, não há indícios de embriaguez ao volante no caso, sendo registrados apenas danos materiais decorrentes da colisão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

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