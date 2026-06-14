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Polícia

Homem é morto com um tiro em Bragança seis dias após sair da prisão

Jarley de Sousa Brito, de 30 anos, usava tornozeleira eletrônica e foi assassinado nas primeiras horas da manhã

O Liberal
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Jarley de Sousa Brito, de 30 anos, foi assassinado a tiro na região da Piçarreira, em Bragança (PA), neste domingo (14). (Reprodução Redes Sociais)

Um homem foi assassinado com um tiro na manhã deste domingo (14), no bairro Perpétuo Socorro III, em Bragança. A vítima foi identificada como Jarley de Sousa Brito, de 30 anos, utilizava tornozeleira eletrônica e havia deixado o sistema prisional há apenas seis dias. De acordo com informações da polícia, Jarley possuía passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar (PM), equipes foram acionadas por volta das 5h15 após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem já sem sinais vitais. A vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo na região conhecida como Piçarreira. Ele morreu no local sem a chance de ser socorrido. Familiares da vítima estiveram no local e ficaram bastante abalados.

Após o crime, o atirador fugiu. Até o momento, o criminoso não foi localizado e não havia informações sobre a sua identidade. Equipes policiais realizam diligências para tentar identificar o assassino e prendê-lo.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia no local, enquanto o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PC) investiga o caso e busca esclarecer o crime, identificar o responsável, o que teria motivado o homicídio, assim como esclarecer as circunstâncias em que teria ocorrido.

A Polícia Civil respondeu por meio de nota que “a dinâmica e autoria do crime são apuradas pela Delegacia de Bragança. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”.

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