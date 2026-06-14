Homem é morto a tiros na Terra Firme, em Belém

Um homem foi morto a tiros na noite de sábado (13), na passagem Leal, no bairro da Terra Firme, em Belém. Após o crime, os suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram identificados. Nenhuma fonte oficial confirmou a identidade da vítima.

Informações preliminares apontam que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio doloso na Seccional de São Brás. A investigação ficará a cargo da Delegacia da Terra Firme, responsável pela área onde o crime ocorreu.

A polícia informou ainda que perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos. Até o momento, não há informações sobre a motivação do assassinato nem sobre a autoria do crime.